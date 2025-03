Usunięte gry od Insomniac Games wracają do sprzedaży. Możecie szykować swój VR

Gracze ponownie mogą zagrać w tytuły takie jak Edge of Nowhere, Stormland i Feral Rites, które są już dostępne w Meta Store. Studio podziękowało fanom za cierpliwość i potwierdziło, że współpracowało z Meta, aby przywrócić dostęp do tych produkcji.

Sony, które jest właścicielem Insomniac Games, od lat rozwija segment VR, wprowadzając PS VR w 2016 roku i PS VR2 w 2023 roku. Jednak sprzedaż nowej generacji gogli nie spełniła oczekiwań firmy. Ubisoft z kolei, ogłosił w zeszłym roku, że nie zwiększy swoich inwestycji w VR, co dodatkowo pokazuje, jak trudna jest sytuacja na tym rynku. Meta pomimo ogromnych inwestycji w VR, zmaga się z finansowymi stratami na tym polu. Niedawno wycofała z rynku Meta Quest Pro z powodu niskiej sprzedaży. Sami gracze nie są w pełni przekonani co do tych rozwiązań, co naturalnie łączy się z powyższą sytuacją.

Powrót gier Insomniac Games, że studio również nie rezygnuje z tego segmentu, co może dawać nadzieję na dalszy rozwój VR-owego segmentu, choć jego przyszłość nie napawa zbyt dużym optymizmem.