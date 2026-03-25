USA zamyka się na routery z zagranicy. Powodem obronność narodowa

America First to hasło, z którym Donald Trump szedł do pierwszej wygranej przez siebie kampanii prezydenckiej. W kampanii drugiej zaś bynajmniej od niego nie odszedł.

Obecna amerykańska administracja nadal stawia na izolacjonizm. Teraz otrzymaliśmy zresztą kolejny tego przykład. Grafika wygenerowana przez AI Amerykańska administracja zakazuje importu routerów Obywatele Stanów Zjednoczonych z uwagi na decyzję, którą podjęła Federalna Komisja Łączności, mogą w przyszłości mierzyć się z problemami z dostępnością oraz cenami routerów. Dlaczego? Amerykańskie władze ogłosiły zakaz importu nowych routerów konsumenckich, które zostały wyprodukowane poza USA. Ogłoszenie o zakazie pojawiło się w tym samym momencie, w którym zaktualizowana została prowadzona przez FCC lista technologii, które mogą zagrażać narodowemu bezpieczeństwu USA. Zmiany obejmą jednak jedynie nowy sprzęt i nie wpływa na ten już obecny na terytorium kraju.

Jak Federalna Komisja Łączności uzasadnia tę decyzję? [Zmiany te to wynik – przyp. red.] ustaleń dokonanych przez powołany przez Biały Dom międzyagencyjny organ władzy wykonawczej, posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie bezpieczeństwa narodowego o tym, że takie routery “stanowią niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych lub bezpieczeństwa osób przebywających w Stanach Zjednoczonych”.

GramTV przedstawia:

Amerykańska administracja zapewnia, że importowane z zagranicy routery z jednej strony tworzą groźną dla gospodarki USA i obronności narodowej lukę w łańcuchu dostaw, a z drugiej niosą poważne ryzyko cybernetyczne. Co istotne, nie oznacza to, że na pewno wszystkie routery spoza Stanów Zjednoczonych przestaną być ściągane i sprzedawane. Prawdopodobnie tak nie będzie, bo możliwe będzie otrzymanie od FCC warunkowej zgody. Agencja Reuters podaje nawet, że znana chińska firma, TP-Link Systems, zamierza podjąć walkę z omawianym zakazem. Nadal jednak decyzja ta wpłynie na liczbę dostępnych w kraju egzemplarzy routerów, a to z kolei odciśnie swoje piętno na cenach.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

