USA zamyka się na routery z zagranicy. Powodem obronność narodowa

Maciej Petryszyn
2026/03/25 18:00
America First to hasło, z którym Donald Trump szedł do pierwszej wygranej przez siebie kampanii prezydenckiej. W kampanii drugiej zaś bynajmniej od niego nie odszedł.

Obecna amerykańska administracja nadal stawia na izolacjonizm. Teraz otrzymaliśmy zresztą kolejny tego przykład.

USA mówi “Nie” routerom z zagranicy
Grafika wygenerowana przez AI

Amerykańska administracja zakazuje importu routerów

Obywatele Stanów Zjednoczonych z uwagi na decyzję, którą podjęła Federalna Komisja Łączności, mogą w przyszłości mierzyć się z problemami z dostępnością oraz cenami routerów. Dlaczego? Amerykańskie władze ogłosiły zakaz importu nowych routerów konsumenckich, które zostały wyprodukowane poza USA. Ogłoszenie o zakazie pojawiło się w tym samym momencie, w którym zaktualizowana została prowadzona przez FCC lista technologii, które mogą zagrażać narodowemu bezpieczeństwu USA. Zmiany obejmą jednak jedynie nowy sprzęt i nie wpływa na ten już obecny na terytorium kraju.

Jak Federalna Komisja Łączności uzasadnia tę decyzję?

[Zmiany te to wynik – przyp. red.] ustaleń dokonanych przez powołany przez Biały Dom międzyagencyjny organ władzy wykonawczej, posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie bezpieczeństwa narodowego o tym, że takie routery “stanowią niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych lub bezpieczeństwa osób przebywających w Stanach Zjednoczonych”.

Amerykańska administracja zapewnia, że importowane z zagranicy routery z jednej strony tworzą groźną dla gospodarki USA i obronności narodowej lukę w łańcuchu dostaw, a z drugiej niosą poważne ryzyko cybernetyczne. Co istotne, nie oznacza to, że na pewno wszystkie routery spoza Stanów Zjednoczonych przestaną być ściągane i sprzedawane. Prawdopodobnie tak nie będzie, bo możliwe będzie otrzymanie od FCC warunkowej zgody. Agencja Reuters podaje nawet, że znana chińska firma, TP-Link Systems, zamierza podjąć walkę z omawianym zakazem. Nadal jednak decyzja ta wpłynie na liczbę dostępnych w kraju egzemplarzy routerów, a to z kolei odciśnie swoje piętno na cenach.

Źródło:https://insider-gaming.com/united-states-banning-foreign-made-routers/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

