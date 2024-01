Until Dawn doczeka się remastera. Zobacz zwiastun odświeżonej wersji gry

Zgodnie ze spekulacjami, na pokazie State of Play zapowiedziano remaster kultowego Until Dawn.

Zaledwie tydzień temu informowaliśmy Was o doniesieniach, według których Sony przygotowuje odświeżoną wersję niezwykle popularnej gry Until Dawn. Teraz okazało się, że doniesienia były jak najbardziej prawdziwe. Podczas pokazu State of Play japońska korporacja oficjalnie zapowiedziała remaster wspomnianego tytułu, którego przygotowaniem najwyraźniej zajmie się studio Ballistic Moon.

State of Play – oficjalna zapowiedź remastera Until Dawn

Tym samym zobaczyliśmy pierwszy zwiastun i dowiedzieliśmy się, że remaster Until Dawn ma zadebiutować jeszcze w bieżącym roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Na więcej informacji – w tym dokładny termin premiery – musimy jeszcze trochę poczekać.