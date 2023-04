Nowy wymiar fotorealizmu w grach czy oszustwo? Unrecord wywołało burzę w branży

W dużym skrócie: Unrecord to taktyczna strzelanka, w której zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej w postaci kamery zamontowanej na ciele głównego bohatera.

Kilka dni temu w sieci pojawił się zwiastun gry Unrecord . Pierwszoosobowa strzelanka od niezależnego studia DRAMA praktycznie od razu podzieliła całą branżę – na tych, którzy uważają, że to jedno wielkie oszustwo, oraz na tych, którzy prawie spadli z krzesła, gdy zobaczyli materiał. Dlaczego? Tytuł cechuje się bowiem niesamowitym wizualnym realizmem, jakiej pozazdrościć mogłaby mu niejedna wysokobudżetowa produkcja. Zacznijmy jednak od samego początku, czyli od podstawowych informacji.

Gra cechuje się unikalnym systemem celowania, wyborami dialogowymi, które wpłyną na rozgrywkę, a także kładzie mocny nacisk na fabułę. Wiele zagranicznych mediów opisuje produkcję jako strzelanka bodycam; perspektywa kamery ma zapewnić tzw. doświadczenie trompe l’oeil (nawiązanie do malarstwa iluzjonistycznego i tworzenia złudzenia trójwymiarowości). To jednak nie wszystko.

Choć znacząca większość niemalże całkowicie skupia się na oprawie graficznej, dla deweloperów Unrecord nie będzie symulacją skupiającą się na możliwie jak najwierniejszym odtworzeniu rzeczywistości – realizm będzie nie obsesją, lecz integralną częścią świata. Produkcja ma być porównywalna z thrillerami czy powieściami detektywistycznymi. Wcielimy się bowiem w samotnego oficera policyjnego, którego zadaniem jest zbadanie kilku spraw kryminalnych i zmierzenie się z różnorodną obsadą postaci. Jak czytamy w opisie tytułu na platformie Steam , fabuła i prezentacja gry będą kluczowe dla doświadczenia rozgrywki, dlatego gracze mogą spodziewać się wielu różnych sekwencji rozgrywki, jak i licznych zwrotów akcji.

Warto przy tym wszystkim zaznaczyć, że Unrecord jest na wczesnym etapie rozwoju i na pewno nie zadebiutuje na rynku w tym roku. Na ten moment jedyną platformą docelową są komputery osobiste. Nie podano ani daty premiery, ani też wymagań sprzętowych. Co ciekawe, gra nie ma też wydawcy.

Zwykłe oszustwo czy niezwykłe doświadczenie?

Jeżeli obejrzeliście powyższy zwiastun to na pewno rozumiecie, dlaczego Unrecord wywołało burzę w branży. Choć bardzo realistyczna grafika zachwyciła wiele osób, tak równie sporo graczy ma wątpliwości co do autentyczności zaprezentowanych fragmentów rozgrywki i całej oprawy wizualnej. Z tego powodu deweloperzy ze studia DRAMA postanowili opublikować oficjalny komunikat: