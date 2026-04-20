Nicole Kidman chce spróbować czegoś zupełnie nowego. Ten pomysł może zaskoczyć fanów

Aktorka przyznała, że według niej, trzeba mieć określone predyspozycje do wykonywania tego zajęcia. Najwyraźniej spełnia te wymagania.

Po tych słowach aktorka szerzej odniosła się do swoich doświadczeń i podejścia do tematu śmierci. Wspomniała niedawną wygraną na festiwalu w Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, która — jak przyznała — została naznaczona bardzo trudnym przeżyciem. To właśnie wtedy dowiedziała się o śmierci swojej matki. To doświadczenie mogło mieć duży wpływ na jej obecne decyzje i chęć zbliżenia się do tematów związanych z odchodzeniem i wsparciem innych.

To fascynujące zajęcie. Wymaga określonego typu wrażliwości, ale odkryłam, że ją mam.

Kidman podkreśla, że od zawsze interesowało ją zgłębianie ludzkiej natury, nawet jeśli oznacza to wchodzenie w trudne i nieoczywiste obszary. Jej podejście wyraźnie pokazuje, że nie szuka wyłącznie kolejnych ról, ale także sposobów na realne doświadczenie życia poza ekranem.

Warto dodać, że aktorkę mogliśmy niedawno oglądać w serialu Scarpetta na platformie Amazon. Na Apple zadebiutował z kolei serial Margo jest spłukana. Aktorka systematycznie przypomina, dlaczego wciąż jest jedną z ważniejszych postaci showbiznesu.