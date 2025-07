UnderMine dostępne za 7,99 zł na Steam. Dzięki kontynuacji pierwszą część kupimy 90 procent taniej

Premiera UnderMine 2 stała się okazją do świetnej promocji na pierwszą część gry. Na Steamie UnderMine można teraz kupić za jedyne 7,99 zł, co oznacza aż 90% zniżki względem standardowej ceny.

UnderMine – oferta na Steam

Studio Thorium przeceniło grę UnderMine w wersji na PC do historycznie najniższej ceny – promocja obowiązuje do 29 lipca 2025 roku, do godziny 19:00. Tytuł zebrał ponad 8500 recenzji na Steamie, z czego aż 91% to opinie pozytywne, co czyni go jednym z lepiej ocenianych roguelike’ów ostatnich lat.