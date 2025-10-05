Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft chciał mieć własne Uncharted. Powstał nawet projekt, ale...

Jakub Piwoński
2025/10/05 14:30
…najwyraźniej nic z tego nie wyszło.

Jak ujawnia nowy raport, Microsoft próbował stworzyć własną wersję Uncharted na Xboksa. Choć firma miała już wtedy takie marki jak Halo czy Gears of War, to w latach 2000. dominowała przygodowa seria Uncharted od Naughty Dog. Według badacza gier Liama Robertsona z kanału Did You Know Gaming?, Xbox naprawdę planował rywalizować z Nathanem Drakiem.

Uncharted
Uncharted

Xbox chciał mieć swój własny Uncharted

Z projektu, który nosił kryptonim Project Ranger, odpowiadało Black Tusk Studios – obecnie znane jako The Coalition, twórcy Gears 5. Gra miała być ekskluzywnym tytułem na Xbox One i łączyć dynamiczną akcję w stylu Uncharted z motywami szpiegowskimi inspirowanymi Mission: Impossible. W projekt zaangażowano nawet studentów Savannah College of Art and Design, którzy opracowali pomysły na wykorzystanie Kinecta i specjalne gadżety dla bohatera.

Protagonistą był Cole, w którego wcielił się Liam McIntyre – aktor, który obecnie użycza głosu Wolverine’owi w grze Marvel’s Wolverine od Insomniac Games. Fragmenty koncepcyjne gry miały zostać zaprezentowane podczas pokazu Xbox na E3 2013. Tytuł nie został jednak oficjalnie ujawniony.

GramTV przedstawia:

Niestety, różnice kreatywne pomiędzy zespołem a kierownictwem Microsoftu sprawiły, że projekt utknął w martwym punkcie. Wkrótce potem studio zostało poproszone o przejęcie serii Gears of War, co oznaczało definitywne anulowanie Project Ranger. Robertson w swoim filmie pokazuje koncepcje i materiały z gry, które zdradzają, jak mogło wyglądać Uncharted od Microsoftu. Jak podoba Wam się ten pomysł? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło:https://insider-gaming.com/microsoft-uncharted-xbox-coalition-report/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


