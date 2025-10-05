Microsoft chciał mieć własne Uncharted. Powstał nawet projekt, ale...

Jak ujawnia nowy raport, Microsoft próbował stworzyć własną wersję Uncharted na Xboksa. Choć firma miała już wtedy takie marki jak Halo czy Gears of War, to w latach 2000. dominowała przygodowa seria Uncharted od Naughty Dog. Według badacza gier Liama Robertsona z kanału Did You Know Gaming?, Xbox naprawdę planował rywalizować z Nathanem Drakiem.

Xbox chciał mieć swój własny Uncharted

Z projektu, który nosił kryptonim Project Ranger, odpowiadało Black Tusk Studios – obecnie znane jako The Coalition, twórcy Gears 5. Gra miała być ekskluzywnym tytułem na Xbox One i łączyć dynamiczną akcję w stylu Uncharted z motywami szpiegowskimi inspirowanymi Mission: Impossible. W projekt zaangażowano nawet studentów Savannah College of Art and Design, którzy opracowali pomysły na wykorzystanie Kinecta i specjalne gadżety dla bohatera.