Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Gothic Remake. Jakiego PC będziemy potrzebowali?

Firma THQ Nordic zaprezentowała oficjalne wymagania systemowe dla nadchodzącego Gothic Remake. Produkcja, która od podstaw odbudowuje kultowy świat Górniczej Doliny, zapowiada się na niezwykle szczegółowe i wymagające technologicznie widowisko.

Twórcom Gothic Remake zależy na maksymalnej wierność oryginałowi, ale jednocześnie wprowadzają oni nowoczesne rozwiązania. Zobaczymy żyjący świat – NPC oraz dzika fauna posiadają realistyczne rutyny dnia i nocy, które toczą się niezależnie od obecności gracza. Powraca podział na trzy obozy, a decyzje gracza wpłyną na rozwój fabuły oraz dostępny styl walki. Z kolei system potyczek został przebudowany, aby był bardziej płynny, ale zachował swój taktyczny i przemyślany charakter znany z pierwowzoru.