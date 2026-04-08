Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Gothic Remake. Jakiego PC będziemy potrzebowali?

Firma THQ Nordic zaprezentowała oficjalne wymagania systemowe dla nadchodzącego Gothic Remake. Produkcja, która od podstaw odbudowuje kultowy świat Górniczej Doliny, zapowiada się na niezwykle szczegółowe i wymagające technologicznie widowisko.
Gothic Remake – twórcy ujawniają specyfikację
Twórcom Gothic Remake zależy na maksymalnej wierność oryginałowi, ale jednocześnie wprowadzają oni nowoczesne rozwiązania. Zobaczymy żyjący świat – NPC oraz dzika fauna posiadają realistyczne rutyny dnia i nocy, które toczą się niezależnie od obecności gracza. Powraca podział na trzy obozy, a decyzje gracza wpłyną na rozwój fabuły oraz dostępny styl walki. Z kolei system potyczek został przebudowany, aby był bardziej płynny, ale zachował swój taktyczny i przemyślany charakter znany z pierwowzoru.
Poniżej zamieszczamy minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe Gothic Remake:
Minimalne wymagania sprzętowe Gothic Remake:
Wymagany 64-bitowy procesor i system operacyjny
System operacyjny: Windows 10 64-bitowy / Windows 11 64-bitowy
Procesor: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X
Pamięć: 16 GB RAM
Karta graficzna: 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2070
DirectX: wersja 12
Miejsce na dysku: 60 GB wolnego miejsca
Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX
Zalecane wymagania sprzętowe Gothic Remake:
System operacyjny: Windows 10 64-bitowy / Windows 11 64-bitowy
Procesor: AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i7-7700K
Pamięć: 32 GB RAM
Karta graficzna: 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT
DirectX: wersja 12
Miejsce na dysku: 60 GB wolnego miejsca
Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX
Warto zauważyć, że studio rekomenduje aż 32 GB pamięci RAM, co sugeruje ogromną ilość danych wczytywanych w locie, by zapewnić płynną eksplorację bez ekranów ładowania.
Przypomnijmy, że Gothic Remake zadebiutuje 5 czerwca. Tytuł powstaje z myślą o PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.