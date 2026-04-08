Ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe Gothic Remake. Jakiego PC będziemy potrzebowali?

Mikołaj Berlik
2026/04/08 09:05
Studio zaleca aż 32 GB RAM-u.

Firma THQ Nordic zaprezentowała oficjalne wymagania systemowe dla nadchodzącego Gothic Remake. Produkcja, która od podstaw odbudowuje kultowy świat Górniczej Doliny, zapowiada się na niezwykle szczegółowe i wymagające technologicznie widowisko.

Gothic Remake
Gothic Remake – twórcy ujawniają specyfikację

Twórcom Gothic Remake zależy na maksymalnej wierność oryginałowi, ale jednocześnie wprowadzają oni nowoczesne rozwiązania. Zobaczymy żyjący świat – NPC oraz dzika fauna posiadają realistyczne rutyny dnia i nocy, które toczą się niezależnie od obecności gracza. Powraca podział na trzy obozy, a decyzje gracza wpłyną na rozwój fabuły oraz dostępny styl walki. Z kolei system potyczek został przebudowany, aby był bardziej płynny, ale zachował swój taktyczny i przemyślany charakter znany z pierwowzoru.

Poniżej zamieszczamy minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe Gothic Remake:

Minimalne wymagania sprzętowe Gothic Remake:

  • Wymagany 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 10 64-bitowy / Windows 11 64-bitowy
  • Procesor: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2070
  • DirectX: wersja 12
  • Miejsce na dysku: 60 GB wolnego miejsca
  • Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX

Zalecane wymagania sprzętowe Gothic Remake:

  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 10 64-bitowy / Windows 11 64-bitowy
  • Procesor: AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i7-7700K
  • Pamięć: 32 GB RAM
  • Karta graficzna: 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT
  • DirectX: wersja 12
  • Miejsce na dysku: 60 GB wolnego miejsca
  • Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX

Warto zauważyć, że studio rekomenduje aż 32 GB pamięci RAM, co sugeruje ogromną ilość danych wczytywanych w locie, by zapewnić płynną eksplorację bez ekranów ładowania.

Przypomnijmy, że Gothic Remake zadebiutuje 5 czerwca. Tytuł powstaje z myślą o PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/gothic-1-remake-gets-official-pc-requirements/

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:23

Ewentualnie jakieś oficjalne narzędzie generuje wymagania na podstawie benchmarków. 

Bo realnie jeżeli bym rozdzielił te informacje to bym to interpretował jako:

  • ​Karta musi być tak wydajna jak 3070
  • Ale musi mieć 12gb bram bo gra przekracza np 8gb więc z marginesem wpisali więcej 

Ale to nie tłumaczy czemu procesor Intela jest tu i tu ten sam. 

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 09:58

Wymagania chyba napisało AI. 

- 3070 Ti nie ma oficjalnej wersji 12GB. 

- Zestawienie ze sobą RTX2070 z RX6700XT jest co najmniej dziwne, żeby nie powiedzieć nie na miejscu. 

- procesor intela nie zmienia się pomiędzy zalecanymi a minimalnymi. Procesor AMD już tak. 




