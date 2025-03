Ujawniono bonusy do zamówienia przedpremierowego Forzy Horizon 5 na PlayStation 5

Forza Horizon 5 na PS5 to naprawdę gorący temat. Po ogłoszeniu daty premiery, kolejny naturalnym krokiem wydawcy było umożliwienie składania pre-orderów. Taki ruch jak najbardziej się opłacił, bowiem gracze wyśrubowali rekordową przedsprzedaż wyścigów Microsoftu.

Forza Horizon 5 z bonusami za zamówienie przedpremierowe

Od 27 lutego fani mogą zakupić Forza Horizon 5 w jednej z trzech edycji, a każda z nich zawiera pakiet powitalny. Największe poruszenie wywołała możliwość czterodniowego wcześniejszego dostępu w edycji Premium. To dość nietypowa sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że gra pierwotnie zadebiutowała w 2021 roku. Jest to jedno z nielicznych przypadków, gdy część graczy otrzymuje wcześniejszy dostęp do produkcji dostępnej od ponad czterech lat.