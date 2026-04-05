Xbox FanFest: 8 miast gospodarzy na 4 kontynentach

Marka Xbox świętuje swoje 25-lecie. Z tej okazji nowe kierownictwo postanowiło po dłuższej przerwie przywrócić do życia jedno ze wspomnianych z rozrzewnieniem wydarzeń.

Już od pewnego czasu wiemy, że Xbox FanFest powraca. Teraz jednak ujawniono również część miast, które będą miały okazję, by w tym roku gościć wydarzenie organizowane przez Microsoft. 8 miast gospodarzami Xbox FanFest Znamy już 8 miast, do których zawita Xbox FanFest. Dzięki temu wiemy, że festiwal odwiedzi 4 kontynenty. W przypadku Europy gospodarzami wydarzenia będą Kolonia oraz Londyn. Jeżeli chodzi o Amerykę Północną, to tam powody do zadowolenia będą mieli fani z Meksyku, Seattle oraz Toronto. Do tego wszystkiego dochodzą również Tokio w Azji oraz Sydney w Australii.

Na ten moment pominięta jest więc jedynie Ameryka Południowa, bo na ten moment nie ogłoszono tam żadnego miasta gospodarza. Aczkolwiek może się to nadal zmienić, bo już teraz organizatorzy potwierdzili, iż wkrótce ujawnią kolejne miejsca, do których zawita Xbox FanFest. Pytanie, czy imprezy doczeka się również Polska, czy też rodzimi fani będą musieli szukać szczęścia w państwach ościennych?

Samo wydarzenie ma zaoferować swoim uczestnikom m.in. spotkania z deweloperami, immersyjne doświadczenia, a także aktywności społecznościowe. Całość skupiona oczywiście wokół gier wywodzących się z Xboxa. To element szerszej strategii nowego kierownictwa Microsoftu, które chce na nowo wzmocnić zaangażowanie graczy wokół marki. Także m.in. poprzez przedpremierowe pokazy. Historia Xbox FanFest sięga 2014 roku. To wtedy, jeszcze podczas nieistniejących już targów E3, odbyła się pierwsza edycja tego wydarzenia. Wszystko zmieniło się dopiero przy okazji pandemii COVID-19. Przez nią festiwal został przeniesiony w całości do sieci. Natomiast już po powrocie do normalności Microsoft nie wznowił inicjatywy, porzucając ją na rzecz mniejszych lokalnych imprez.

