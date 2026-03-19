CS2 zmienia ważną mechanikę. Koniec z impulsywnym przeładowywaniem

Deweloperzy CS2 przyzwyczaili nas, że często nie rozwiązują już istniejących problemów, ale za to tworzą nowe. I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że teraz jest podobnie.

Rewolucja w CS2 i zmiana mechaniki obecnej od prawie 30 lat

Otóż Counter-Strike 2, który przecież nigdy nie dążył przesadnie do realizmu, dorobił się mechaniki kojarzącej się z grami pokroju ARMA, a nie ze zręcznościowymi FPS-ami. Wcześniej, jeżeli po oddaniu kilku strzałów, przeładowaliśmy broń, to kule, które “zostały w magazynku” przechodziły do nowego zasobnika z amunicją. Ale to już przeszłość. Valve zdecydowało, że jeżeli teraz przeładujesz, wszystkie niewystrzelone przez ciebie kule przepadną bezpowrotnie. Dodatkowo zamiast liczby wszystkich pozostałych nabojów w HUD-zie wprowadzono licznik dostępnych magazynków. Tym samym fani impulsywnych reloadów mają problem.