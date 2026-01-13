Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft znów sięga po kontrowersyjne oznaczenie. Termin AAAA wraca przy Assassin’s Creed

Patrycja Pietrowska
2026/01/13 16:00
0
0

Termin AAAA znów budzi emocje.

Ubisoft po raz kolejny znalazł się w centrum dyskusji dotyczącej marketingowego nazewnictwa swoich największych produkcji. Kilka lat temu firma głośno zapowiadała, że Skull and Bones będzie pierwszą w historii grą klasy AAAA. Ambitna deklaracja szybko zderzyła się jednak z rzeczywistością, ponieważ piracka produkcja nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań ani pod względem odbioru, ani wyników rynkowych. Mimo to wygląda na to, że samo pojęcie nie zniknęło z wewnętrznego słownika wydawcy.

Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage

Kontrowersyjny termin AAAA powraca. Assassin’s Creed w roli głównej

Na taki wniosek wskazywała treść profilu LinkedIn jednej z producentek Ubisoftu, Krasimiry Yakovlievy, która – zanim dokonano edycji – informowała o ponad trzynastu latach doświadczenia przy projektach określanych jako AAAA. Największe poruszenie wywołało bezpośrednie wskazanie dwóch odsłon serii Assassin’s Creed. Zgodnie z opisem, Assassin’s Creed Shadows miało być pierwszą „next-genową” grą AAAA Ubisoftu uruchamianą natywnie na komputerach z systemem macOS. Natomiast Assassin’s Creed Mirage zostało określone jako pierwsza produkcja tej klasy wydana natywnie na iPhone’y oraz iPady. W przypadku Shadows reakcje były stosunkowo spokojne; większe zdziwienie wywołało natomiast zaliczenie Mirage do tej samej, najwyższej kategorii.

GramTV przedstawia:

Mirage nie był powszechnie uznawany za grę słabą, jednak część graczy oczekiwała wyraźnego powrotu do formuły znanej z dawnych odsłon cyklu. Cała sytuacja ponownie rozbudziła debatę na temat sensu istnienia określenia AAAA. Wielu obserwatorów branży zwraca uwagę, że wysokobudżetowe gry największych wydawców bez problemu mieszczą się w definicji AAA. Tworzenie kolejnych, „wyższych” etykiet jedynie podnosi oczekiwania wobec twórców i zwiększa presję komercyjną, nie oferując graczom realnej wartości dodanej.

Szybkie usunięcie wzmianek o grach AAAA z profilu producentki sugeruje, że termin ten nie był przeznaczony do publicznego komunikowania. Wygląda na to, że w Ubisoftcie funkcjonuje on głównie jako wewnętrzne oznaczenie projektów.

Źródło:https://www.thegamer.com/assassins-creed-shadows-mirage-ubisoft-quad-a-games/

Tagi:

News
Ubisoft
AAA
Assassin's Creed
AAAA
Assassin's Creed: Mirage
Assassin's Creed Shadows
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112