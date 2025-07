Ubisoft zaprasza na parkiet jesienią. Just Dance 2026 oficjalnie zapowiedziane

Ubisoft ogłosił nadejście kolejnej edycji swojej flagowej serii gier tanecznych. Just Dance 2026 zadebiutuje z nową listą utworów oraz dwoma trybami rozgrywki. Najnowsza odsłona została zaprojektowana z myślą o różnorodnych odbiorcach, od okazjonalnych graczy po doświadczonych miłośników tanecznych imprez.

Just Dance 2026 Edition. Oficjalna zapowiedź tanecznej gry

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie Ubisoftu, Just Dance 2026 dostarczy 40 nowych utworów. Katalog obejmie zarówno najnowsze hity zajmujące szczyty list przebojów, jak i ponadczasowe klasyki. Wśród pierwszych pięciu ujawnionych tytułów znalazły się: APT. od ROSÉ i Bruno Marsa, Houdini Dua Lipy, Counting Stars od OneRepublic, ikoniczne Hung Up Madonny oraz All Star od Smash Mouth.

Oprócz odświeżonej playlisty Just Dance 2026 Edition wprowadza dwa nowe tryby, które mają urozmaicić sesje taneczne. Pierwszym z nich jest Party Mode, zachęcający graczy do współpracy w tanecznej rywalizacji, pełnej nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Drugim jest Camera Controller Mode, zmieniający sposób interakcji z grą poprzez wykorzystanie smartfona do śledzenia ruchów całego ciała.