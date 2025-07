Ubisoft wyznaczył liderów nowej spółki. Assassin’s Creed, Far Cry i Rainbow Six w rękach syna Yvesa Guillemota

Ubisoft ogłosił, kto stanie na czele nowej spółki zarządzającej jego najważniejszymi seriami. Assassin’s Creed, Far Cry i Rainbow Six – marki warte łącznie ponad 4,6 miliarda euro – zostaną przeniesione do nowego podmiotu, który ma zapewnić im większą autonomię i usprawnić proces twórczy. Na czele spółki staną Charlie Guillemot, syn obecnego prezesa Ubisoftu, oraz weteran firmy Christophe Derennes.

Ubisoft – zmiany strukturalne i „domy kreatywne”

Nowa jednostka jest pierwszym z tzw. „domów kreatywnych”, które mają uporządkować wewnętrzną strukturę Ubisoftu. Spółka docelowo przejmie pełną kontrolę nad rozwojem, strategią i promocją najcenniejszych marek francuskiego wydawcy. Charlie Guillemot będzie odpowiedzialny za kierunek kreatywny, wizję i komunikację, natomiast Christophe Derennes skupi się na zarządzaniu studiami i technologią.