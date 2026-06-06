Skatesterre zapowiedziane. To nowa gra o deskorolce z influencerką Surfsterre

Podczas Future Games Show Summer Showcase oficjalnie zaprezentowano Skatesterre, czyli nową zręcznościową grę deskorolkową inspirowaną złotą erą gatunku.

Główną bohaterką gry jest Sterre Meijer, znana w mediach społecznościowych jako Surfsterre. Była profesjonalna surferka, która z czasem poświęciła się jeździe na deskorolce, użyczyła twórcom swojego wizerunku i stała się centralną postacią całej produkcji. Skatesterre zapowiedziane Już pierwszy zwiastun pokazuje, że twórcy stawiają przede wszystkim na dynamiczną, zręcznościową rozgrywkę. Gracze będą wykonywać grindy, flipy, manuale oraz efektowne skoki, łącząc kolejne triki w długie kombinacje punktowe. Całość wyraźnie nawiązuje do klasycznych gier deskorolkowych z przełomu lat 90. i 2000.

Akcja rozgrywać się będzie w różnorodnych lokacjach inspirowanych kultowymi miejscami znanymi fanom skateboardingu. Wśród dostępnych poziomów znajdą się między innymi kanał przeciwpowodziowy, centrum handlowe, magazyn, plac budowy oraz park wodny. Każda lokacja została zaprojektowana z myślą o swobodnym wykonywaniu trików i odkrywaniu alternatywnych tras przejazdu. Twórcy przygotowali również liczne sekrety oraz przedmioty kolekcjonerskie. Eksplorowanie poziomów ma być nagradzane odnajdywaniem ukrytych obszarów i dodatkowych atrakcji, a całości towarzyszyć będzie ścieżka dźwiękowa utrzymana w klimacie pop-punka.

GramTV przedstawia:

Jednym z ważniejszych elementów Skatesterre będzie rozbudowany system personalizacji. Gracze będą mogli dowolnie modyfikować wygląd Sterre, wybierając różne koszulki, spodnie, skarpety czy obuwie. Pozwoli to stworzyć własny, unikalny styl deskorolkarza. Nie zabraknie także możliwości dostosowywania samej deski. Gra pozwoli zmieniać jej kształt oraz grafiki, a podczas rozgrywki będzie można zdobywać kolejne nietypowe modele. Zwiastun ujawnił między innymi deskę przypominającą klawiaturę komputerową, kawałek pizzy czy futurystyczny hoverboard inspirowany filmem Back to the Future. Premiera Skatesterre planowana jest na lato 2026 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.