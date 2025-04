Assassin’s Creed Shadows z trybem multiplayer? Wyciek z plików gry zdradza plany Ubisoftu

W plikach gry znaleziono odniesienia do PvP i trybu kooperacji, choć oficjalnie nie zostały one zapowiedziane.

Assassin’s Creed Shadows może zaoferować więcej, niż się spodziewano. Choć Ubisoft wciąż nie ogłosił trybu multiplayer, dataminerzy odkryli w plikach gry konkretne wzmianki o trybach PvP oraz kooperacji. Nie jest jedyna inicjatywa Ubisoftu związana z grą - niedawno informowaliśmy o prawdopodobnym porcie na Nintendo Switch 2.

Assassin’s Creed Shadows - kolejne przecieki

Znany modder Sliderv2 udostępnił na platformie Twitterze/X screeny i wpisy z plików Assassin’s Creed Shadows, które zawierają bezpośrednie odniesienia do rozgrywki wieloosobowej. W kodzie gry pojawiły się linijki zawierające m.in. „RED_PVP_Maps” oraz „RED_PVP_Gym” – wskazujące na prace nad trybem rywalizacji. „RED” to nazwa kodowa Shadows, co dodatkowo potwierdza związek z tą konkretną odsłoną.

