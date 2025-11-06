Ubisoft ujawnia kulisy walki z hejtem Assassin’s Creed: Shadows. Pomogła prosta decyzja

Podczas Paris Games Week prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, opowiedział o kulisach komunikacji związanej z Assassin’s Creed: Shadows. Po fali krytyki, jaka spadła na firmę po ujawnieniu gry, zespół miał całkowicie zmienić podejście do kontaktu z odbiorcami. Jak się okazuje – decyzja o skupieniu się wyłącznie na fanach marki okazała się kluczowa.

Assassin’s Creed: Shadows – Ubisoft postawi ł na fan ów, a nie krytyków

Guillemot przyznał, że we wrześniu 2024 roku w firmie panowało napięcie. Twórcy chcieli mówić o rozgrywce, a trafili w środek ideologicznych sporów wokół postaci Yasuke. Wtedy – jak wspomina prezes – zapadła decyzja o całkowitym zignorowaniu osób atakujących studio i przekierowaniu energii na oddanych fanów Assassin’s Creed.