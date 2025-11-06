Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft ujawnia kulisy walki z hejtem Assassin’s Creed: Shadows. Pomogła prosta decyzja

Mikołaj Berlik
2025/11/06 12:45
Prezes Ubisoftu Yves Guillemot wyjaśnił, jak studio przeszło od fali hejtu do sukcesu.

Podczas Paris Games Week prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, opowiedział o kulisach komunikacji związanej z Assassin’s Creed: Shadows. Po fali krytyki, jaka spadła na firmę po ujawnieniu gry, zespół miał całkowicie zmienić podejście do kontaktu z odbiorcami. Jak się okazuje – decyzja o skupieniu się wyłącznie na fanach marki okazała się kluczowa.

Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed: Shadows – Ubisoft postawił na fanów, a nie krytyków

Guillemot przyznał, że we wrześniu 2024 roku w firmie panowało napięcie. Twórcy chcieli mówić o rozgrywce, a trafili w środek ideologicznych sporów wokół postaci Yasuke. Wtedy – jak wspomina prezes – zapadła decyzja o całkowitym zignorowaniu osób atakujących studio i przekierowaniu energii na oddanych fanów Assassin’s Creed.

Ubisoft zaczął publikować obszerne materiały prezentujące system walki, eksplorację i mechaniki skradania, a także opóźnił premierę gry, by dopracować ją technicznie. Strategia okazała się skuteczna – dyskusje w sieci przeniosły się z tematów kontrowersyjnych na kwestie gameplayowe, a nastroje wokół produkcji wyraźnie się poprawiły.

W rozmowie Guillemot przyznał:

GramTV przedstawia:

Musieliśmy przestać skupiać się na tych, którzy nas nienawidzą. Zamiast tego mobilizowaliśmy naszych sojuszników. Przestaliśmy próbować wygrać spór i skupiliśmy się na tym, co towarzyszyło nam przez 18 lat – marce Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed: Shadows okazało się sukcesem – w tydzień od premiery (20 marca 2025) gra przyciągnęła ponad 3 miliony graczy, co czyni ją drugim najlepszym debiutem w historii serii.

Mimo tego Ubisoft nie zamierza ponownie wchodzić w kontrowersyjne tematy. Według doniesień firma zrezygnowała z projektu osadzonego w czasach wojny secesyjnej w USA, który miał poruszać kwestie rasizmu i narodzin Ku Klux Klanu. Powodem tej decyzji miały być zarówno wcześniejsze spory wokół Shadows, jak i napięta sytuacja polityczna za oceanem.

Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:42
Headbangerr napisał:

Nie było żadnego sukcesu.

Biorąc pod uwagę, jaki był poziom gównoburzy w związku z wydaniem tej gry, to jednak 3 miliony gracze (nawet jeśli większość to Gamepass) to sukces.

@Hagan - mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję. Nazista w obozie koncentracyjnym.

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 13:27

Nie było żadnego sukcesu.

Hagan
Gramowicz
Dzisiaj 12:49

No akutat członkiem KKK w XIX-wiecznej Ameryce to bym sobie pograł.




