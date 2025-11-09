Ubisoft ujawnia godzinę premiery Anno 117 i szczegóły o monumentalnej budowli

Wiemy, kiedy rozpoczniemy zabawę w Anno 117: Pax Romana – i jak wielki będzie amfiteatr, kluczowy monument nowej części.

Ubisoft poinformował, że preload Anno 117 dostępny jest już na konsolach Xbox Series X/S, natomiast użytkownicy PC i PlayStation 5 muszą poczekać do odpowiednio 10 listopada (godz. 17:00) i 11 listopada (godz. 1:00). Co ważne, gra zadebiutuje jednocześnie na wszystkich platformach – dokładnie o północy z 12 na 13 listopada czasu polskiego.

Premiera Anno 117: Pax Romana zbliża się wielkimi krokami, a twórcy postanowili rozwia ć wszelkie wątpliwości dotyczące czasu rozpoczęcia zabawy i możliwości wcześniejszego pobrania gry. Jednocześnie poznaliśmy szczegóły dotyczące monumentalnej konstrukcji, jaką przyjdzie nam wznosić w nowej odsłonie kultowej serii strategii ekonomicznych.

To rozwiązanie z pewnością zadowoli fanów strategii z całego świata, którzy będą mogli rozpocząć rozgrywkę w tym samym momencie.

Deweloperzy zdradzili również nowe informacje o monumencie, który tradycyjnie stanowi jedno z największych wyzwań w serii Anno. W Anno 117: Pax Romana będzie nim potężny amfiteatr, mogący pomieścić dziesiątki tysięcy widzów spragnionych widowisk gladiatorskich.

Budowa tego obiektu ma być podzielona na cztery etapy, z których każdy wymaga coraz większych zasobów i planowania przestrzennego. Po ukończeniu monument zapewni graczom szereg korzyści – od zwiększenia populacji i zadowolenia mieszkańców, po wzrost prestiżu i znaczenia wyspy.

To największa konstrukcja w dziejach serii, stanowiąca symbol potęgi i rozmachu nowego Anno.