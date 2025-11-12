Ubisoft szykuje kolejną strzelankę multiplayer? Wyciek sugeruje nową grę sci-fi

Pojawiły się wieści sugerujące, że Ubisoft pracuje nad zupełnie nową, wieloosobową strzelanką. Najnowsze doniesienia wskazują, że Ubisoft pragnie dołączyć do rynkowego trendu, w którym aktywnie uczestniczą już inni kluczowi gracze, tacy jak PlayStation czy Electronic Arts.

Nowa strzelanka od Ubisoftu? Pojawiły się pierwsze przecieki o Project Scout

Według wiadomości opublikowanych przez Shiny na platformie X domniemany projekt nosi roboczą nazwę Project Scout i ma być osadzoną w klimacie sci-fi, wieloosobową strzelanką. Leaker twierdzi, że produkcja może być tworzona przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5. Co więcej, ma to być tytuł oferujący także funkcję rozgrywki międzyplatformowej.