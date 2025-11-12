Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft szykuje kolejną strzelankę multiplayer? Wyciek sugeruje nową grę sci-fi

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 13:30
Nowa gra Ubisoftu ma rzekomo powstawać na Unreal Engine 5.

Pojawiły się wieści sugerujące, że Ubisoft pracuje nad zupełnie nową, wieloosobową strzelanką. Najnowsze doniesienia wskazują, że Ubisoft pragnie dołączyć do rynkowego trendu, w którym aktywnie uczestniczą już inni kluczowi gracze, tacy jak PlayStation czy Electronic Arts.

Nowa strzelanka od Ubisoftu? Pojawiły się pierwsze przecieki o Project Scout

Według wiadomości opublikowanych przez Shiny na platformie X domniemany projekt nosi roboczą nazwę Project Scout i ma być osadzoną w klimacie sci-fi, wieloosobową strzelanką. Leaker twierdzi, że produkcja może być tworzona przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5. Co więcej, ma to być tytuł oferujący także funkcję rozgrywki międzyplatformowej.

Plotki te zostały wzmocnione przez innego użytkownika, 6leaks, który udostępnił rzekome zrzuty ekranu z rozgrywki oraz grafiki koncepcyjne Project Scout. Ujawnione materiały wizualne przedstawiają ekran ładowania oraz surowy zrzut ekranu z gry, na którym widać interfejs użytkownika i fragment niedopracowanej jeszcze lokacji.

GramTV przedstawia:

Należy jednak zachować ostrożność przy analizowaniu tych informacji, ponieważ Ubisoft oficjalnie nie potwierdził prac nad Project Scout ani nad żadną inną nową grą multiplayer. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na ewentualne wieści ze strony deweloperów.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-multiplayer-shooter-project-scout-rumor-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

