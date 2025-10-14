Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra mogła domknąć nieoficjalną trylogię Assassin’s Creed. Ubisoft ją skasował

Jakub Piwoński
2025/10/14 17:10
0
0

Na planach się jednak skończyło.

Jak trafnie zauważył i przypomniał serwis Comicbook.com, Ubisoft był o krok od stworzenia nieoficjalnej trylogii Assassin’s Creed, której akcja rozgrywałaby się w Stanach Zjednoczonych. Niestety, ten ambitny projekt został skasowany latem 2023 roku – i wszystko wskazuje na to, że była to jedna z najciekawszych straconych szans w historii serii.

Assassin’s Creed: Rogue
Assassin’s Creed: Rogue

Ta gra mogła domknąć tę nieoficjalna trylogię Assassin’s Creed

Z informacji ujawnionych przez Stephena Totilo z Game File wynika, że anulowana gra miała rozgrywać się w czasach wojny secesyjnej. Gracz wcielałby się w byłego niewolnika, zwerbowanego przez Asasynów, by walczyć z niesprawiedliwością i brutalnością na amerykańskim Południu – w tym z Ku Klux Klanem. Brzmi jak odważny i mocny pomysł, który – jeśli zostałby zrealizowany z wyczuciem – mógłby być jednym z najbardziej wyjątkowych rozdziałów w historii marki.

Co więcej, ta gra dopełniłaby nieoficjalnej trylogii rozpoczętej przez Assassin’s Creed III i Assassin’s Creed Rogue – dwóch produkcji osadzonych w realiach XVIII-wiecznej Ameryki. Rogue przedstawiał wydarzenia z wojny francusko-indyjskiej, stanowiąc prequel do „trójki”, w której gracz wcielał się w Connora walczącego podczas rewolucji amerykańskiej. Nowy projekt miał stanowić naturalne zwieńczenie tej opowieści, przenosząc akcję do epoki, gdy kraj pogrążony był w bratobójczym konflikcie.

GramTV przedstawia:

Dlaczego Ubisoft zrezygnował z takiego pomysłu? Według źródeł, powodem była obawa przed politycznie drażliwą tematyką. A szkoda — bo Assassin’s Creed od zawsze potrafił wykorzystywać historię do opowiadania o walce o wolność i ludzkiej godności.

Czy seria kiedyś wróci do amerykańskich realiów? Trudno powiedzieć. Na razie pozostaje nam wyobrażać sobie, jak imponująca mogła być ta historia.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/cancelled-assassins-creed-game-couldve-wrapped-up-an-unofficial-trilogy-that-ubisoft-started-in-2012/

Tagi:

News
Ubisoft
kontrowersje
TPP
Assassin's Creed
trylogia
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112