Ta gra mogła domknąć nieoficjalną trylogię Assassin’s Creed. Ubisoft ją skasował

Jak trafnie zauważył i przypomniał serwis Comicbook.com, Ubisoft był o krok od stworzenia nieoficjalnej trylogii Assassin’s Creed, której akcja rozgrywałaby się w Stanach Zjednoczonych. Niestety, ten ambitny projekt został skasowany latem 2023 roku – i wszystko wskazuje na to, że była to jedna z najciekawszych straconych szans w historii serii.

Ta gra mogła domknąć tę nieoficjalna trylogię Assassin’s Creed

Z informacji ujawnionych przez Stephena Totilo z Game File wynika, że anulowana gra miała rozgrywać się w czasach wojny secesyjnej. Gracz wcielałby się w byłego niewolnika, zwerbowanego przez Asasynów, by walczyć z niesprawiedliwością i brutalnością na amerykańskim Południu – w tym z Ku Klux Klanem. Brzmi jak odważny i mocny pomysł, który – jeśli zostałby zrealizowany z wyczuciem – mógłby być jednym z najbardziej wyjątkowych rozdziałów w historii marki.