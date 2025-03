Ubisoft resetuje projekt Maverick. Wieloosobowa strzelanka w świecie Far Cry powstaje od nowa

Punktem kulminacyjnym, który przypieczętował los pierwotnej koncepcji, miało być przeniesienie zespołu o nazwie Talisker do innego, strategicznie ważniejszego projektu o nazwie Blackbird. Za sterami obu projektów – Mavericka i Blackbirda (czyli Far Cry 7) – stoi Ubisoft Montreal. To właśnie to studio ma teraz podjąć się zadania ponownego tworzenia Mavericka we współpracy z zespołem Ubisoft Sherbrooke.

Konkretne przyczyny podjęcia decyzji o reboocie Mavericka pozostają niejasne. Niemniej spekuluje się, że ruch ten jest częścią nowej strategii Ubisoftu, mającej na celu usprawnienie struktury zespołów deweloperskich i zoptymalizowanie portfolio projektów w odpowiedzi na bieżące wyzwania i restrukturyzację wewnątrz firmy.

Warto odnotować, że zespół odpowiedzialny za projekt Blackbird (Far Cry 7) uważa, że 2026 rok jako termin premiery dla gry wciąż jest osiągalny. W prace nad Blackbird zaangażowane są zespoły z Ubisoft Montreal, Ubisoft Berlin, Ubisoft Annecy, Redstorm oraz zespół Talisker. Według relacji kilku źródeł Hendersona gra w fazie testów sprawiała bardzo dobre wrażenie i wprowadzała świeże, znaczące zmiany w formule serii Far Cry.