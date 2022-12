Kolejne dwie duże produkcje Ubisoftu zawitają na Steam

Ubisoft kontynuuje swoją ekspansję na platformę Steam. Tydzień temu do sprzedaży w sklepie Steam trafiła gra Assassin’s Creed: Valhalla. Dołączyły do niej także Anno 1800 oraz Roller Champions. Okazuje się jednak, że to nie koniec – już niedługo na Steamie zadebiutują kolejne dwa tytuły od Ubisoftu.

Kolejne dwie duże gry Ubisoftu na Steam

Pozostaje więc pytanie, czy Ubisoft planuje w przyszłości udostępnić kolejne swoje gry na Steamie. W oficjalnym ogłoszeniu korporacji mowa była jedynie o trzech tytułach, ale ostatecznie na tym się nie skończyło.