Hakerzy próbowali uzyskać dostęp do 900 GB danych Ubisoftu. Firma odparła atak

Hakerzy mieli próbować uzyskać dostęp do 900 GB danych Ubisoftu, ale firma z powodzeniem odparła atak.

W ostatnim czasie było dość głośno o poważnym ataku hakerskim na studio Insomniac Games, w którego wyniku do sieci wyciekło naprawdę sporo informacji – nie tylko na temat gier, ale również na temat samego Sony. Okazuje się jednak, że mogliśmy mieć do czynienia z kolejnym atakiem – tym razem jednak ofiarą miał być Ubisoft.

Ubisoft odparł poważny atak hakerski

Francuska korporacja ma aktualnie badać “nieznanego sprawcę zagrożenia”, który rzekomo uzyskał dostęp do kanałów Microsoft Teams, Confluence, Atlas oraz SharePoint na całe 48 godzin. Po tym czasie Ubisoftowi udało się odeprzeć atak, a hakerzy stracili dostęp do około 900 gigabajtów danych firmy. Wśród plików miały znajdować się m.in. dalsze plany rozwoju marki Rainbow Six Siege.