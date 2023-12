Sony naprawdę obawia się Microsoftu? Przejęcie Activision to "przeskok"

Na początku ubiegłego tygodnia informowaliśmy Was o ataku hakerskim na studio Insomniac Games odpowiedzialne m.in. za Marvel’s Spider-Man. Hakerzy mieli wejść w posiadanie materiałów z gry Marvel’s Wolverine oraz danych osobowych Yuriego Lowenthala, czyli aktora, który użyczył głosu Peterowi Parkerowi w grach ze wspomnianej serii. Krótko po ataku do sieci wyciekły również slajdy, które ujawniły wewnętrzne obawy Sony dotyczącej nowej strategii głównej konkurencji firmy, Microsoftu, związanej z przejęciem Activision Blizzard.

Sony naprawdę obawia się Microsoftu?

Jak podaje serwis IGN, Sony miało określić to przejęcie jako „przeskok” – a konkretniej stwierdzić, że Microsoft jest teraz w stanie „przeskoczyć obecne filary” japońskiej korporacji. Zwrócono tutaj przede wszystkim uwagę na liczne korzyści płynące z takiego przejęcia; Microsoft dzięki temu uzyskał przede wszystkim mocne tytuły w swoim portfolio, a także powiększył swoją skalę na urządzeniach mobilnych i otrzymał gotową platformę sklepową na komputerach osobistych w postaci Battle.net. Phil Spencer wielokrotnie mówił również w przeszłości o tym, że gigant z Redmond planuje uruchomić własny sklep z aplikacjami mobilnymi, rzucając tym samym wyzwanie App Store oraz Google Play.

Oprócz tego Sony wskazuje na „zagrożenie” w kwestii serii Call of Duty, które może nadejść w 2027 roku. Aby uspokoić wszelkie organy antymonopolowe, Microsoft podpisał umowę z Sony, aby utrzymać Call of Duty na PlayStation, aczkolwiek zgodnie z wewnętrznymi dokumentami umowa ta wygasa właśnie w 2027 roku. Do tego wszystkiego Japończycy przewidują „ogromne” zagrożenie dla swojej usługi subskrypcyjnej PlayStation Plus.