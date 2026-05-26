GTA 6 miało zadebiutować właśnie dziś. Fani Rockstara żyją nadzieją na nowy komunikat

26 maja miał być wielkim dniem dla społeczności Grand Theft Auto, ale po opóźnieniu premiery gracze czekają teraz choćby na drobną aktualizację od Rockstar Games.

Społeczność Grand Theft Auto ponownie żyje GTA 6. Choć Rockstar Games przesunęło premierę gry kilka miesięcy temu, wielu fanów przypomniało sobie, że pierwotnie produkcja miała trafić na rynek właśnie 26 maja 2026 roku. W mediach społecznościowych i na Reddicie szybko pojawiły się wpisy pełne nostalgii, żartów oraz nadziei na nowy materiał promocyjny.

GTA 6 – gracze liczą na… cokolwiek

Największą uwagę przyciąga fakt, że Rockstar nadal ma przypięty wpis z drugim zwiastunem GTA 6, w którym widnieje stara data premiery. Dla części fanów to sygnał, że studio może jeszcze dziś lub w najbliższych dniach opublikować nową aktualizację dotyczącą postępów prac nad grą.