GTA 6 miało zadebiutować właśnie dziś. Fani Rockstara żyją nadzieją na nowy komunikat

26 maja miał być wielkim dniem dla społeczności Grand Theft Auto, ale po opóźnieniu premiery gracze czekają teraz choćby na drobną aktualizację od Rockstar Games.
Społeczność Grand Theft Auto ponownie żyje GTA 6. Choć Rockstar Games przesunęło premierę gry kilka miesięcy temu, wielu fanów przypomniało sobie, że pierwotnie produkcja miała trafić na rynek właśnie 26 maja 2026 roku. W mediach społecznościowych i na Reddicie szybko pojawiły się wpisy pełne nostalgii, żartów oraz nadziei na nowy materiał promocyjny.
GTA 6 – gracze liczą na… cokolwiek
Największą uwagę przyciąga fakt, że Rockstar nadal ma przypięty wpis z drugim zwiastunem GTA 6, w którym widnieje stara data premiery. Dla części fanów to sygnał, że studio może jeszcze dziś lub w najbliższych dniach opublikować nową aktualizację dotyczącą postępów prac nad grą.
Wśród teorii pojawiają się spekulacje o kolejnych screenach, krótkim komunikacie deweloperów albo nawet zapowiedzi rozpoczęcia pełnej kampanii marketingowej latem. Niektórzy gracze żartują nawet, że Rockstar powinien „odpiąć” stary wpis dopiero po publikacji nowego zwiastuna.
Na razie studio pozostaje jednak całkowicie milczące. Mimo tego społeczność GTA 6 wciąż aktywnie analizuje każdy ruch Rockstar Games, zwłaszcza po ostatnich plotkach dotyczących preorderów, potencjalnej ceny gry czy możliwej daty publikacji trzeciego trailera.
Vice City, USA.
Jason i Lucia zawsze czuli, że los im nie sprzyja. Jednak gdy łatwy skok kończy się katastrofą, poznają najmroczniejsze oblicze najbardziej słonecznego miasta w Ameryce i trafiają w sam środek przestępczego spisku, który swoimi mackami oplata cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, muszą na sobie polegać tak, jak jeszcze nigdy wcześniej.
GTA 6 ma zadebiutować 19 listopada. W pierwszej kolejności trafi on do posiadaczy Xbox Series X/S i PlayStation 5, a później na pecety.
