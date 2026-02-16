Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Robert Duvall. Hollywood straciło jednego z największych

Jakub Piwoński
2026/02/16 19:50
Miał 95 lat. Pamiętamy go m.in z Ojca chrzestnego i Czasu Apokalipsy.

W ubiegłym roku, mniej więcej o tym samym czasie, żegnaliśmy Gene’a Hackmana. Dziś odchodzi kolejny gigant srebrnego ekranu. Nie żyje Robert Duvall – jeden z najwybitniejszych aktorów w historii amerykańskiego kina. Miał 95 lat.

Robert Duvall
Robert Duvall

Nie żyje Robert Duvall

Zanim stał się ikoną Hollywood, zaczynał w teatrze. Debiutował w 1952 roku w Gateway Theatre w Bellport, później występował off-Broadwayowsko i na Broadwayu, m.in. w Doczekać zmroku. Choć zbierał świetne recenzje, przez pewien czas musiał dorabiać jako pracownik poczty i kierowca. Przełom przyszedł w 1962 roku wraz z rolą Boo Radleya w Zabić drozda – to ona otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery.

GramTV przedstawia:

W kolejnych dekadach Duvall specjalizował się w rolach silnych, charyzmatycznych mężczyzn. Zagrał w Bullitcie u boku Steve’a McQueena, stworzył niezapomnianą kreację Toma Hagena w Ojcu chrzestnym, a jako podpułkownik Bill Kilgore w Czasie Apokalipsy przeszedł do historii z kultową kwestią o „zapachu napalmu o poranku”. Zachwycał także w Czułych słówkach, Dniach gromu, Upadku. Za rolę w Pod czułą kontrolą zdobył Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, potwierdzając swoją pozycję wśród największych.

Był również reżyserem i scenarzystą – odpowiadał m.in. za Apostoła oraz Assassination Tango. Jego ostatnim filmem było Bielmo z 2022 roku. Odszedł jeden z największych – aktor wszechstronny, charyzmatyczny, prawdziwy tytan kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/16/robert-duvall-one-of-the-greats-has-passed-away-aged-95

Popkultura
kino
Hollywood
aktor
śmierć
nie żyje
Robert Duvall
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




