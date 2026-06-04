Tych gier zabraknie na Xbox Games Showcase 2026. „Bez szans” na The Elder Scrolls 6

Wyczekiwanych produkcji Bethesdy zabraknie na pokazie Microsoftu.

Fani serii The Elder Scrolls najprawdopodobniej nie powinni nastawiać się na jakiekolwiek informacje o szóstej odsłonie cyklu podczas nadchodzącego Xbox Games Showcase. Na kilka dni przed wydarzeniem głos w tej sprawie zabrał Jez Corden, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i insiderów zajmujących się marką Xbox. The Elder Scrolls 6 i Fallouta 5 zabraknie na Xbox Games Showcase 2026 Od pierwszej zapowiedzi The Elder Scrolls 6 minęło już osiem lat. Bethesda pokazała krótki teaser gry podczas targów E3 2018, jednak od tamtej pory studio nie ujawniło praktycznie żadnych konkretów dotyczących projektu. W efekcie każda większa prezentacja Microsoftu wywołuje spekulacje, że tym razem gracze wreszcie zobaczą nowy materiał z wyczekiwanej produkcji. Wygląda jednak na to, że również tegoroczne Xbox Games Showcase nie przyniesie przełomu w sprawie oczekiwanego RPG-a.

W swoim materiale opublikowanym dla Windows Central Jez Corden stwierdził, że nie spodziewa się obecności ani The Elder Scrolls 6, ani Fallouta 5 podczas najbliższego pokazu Microsoftu: Nie spodziewałbym się zobaczyć tutaj The Elder Scrolls 6 ani Fallouta 5. Niestety żadna z tych gier prawdopodobnie nie zadebiutuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Taka opinia jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami Microsoftu. Firma informowała bowiem, że tegoroczny Xbox Games Showcase ma skupiać się przede wszystkim na produkcjach planowanych do premiery w ciągu najbliższego roku.

GramTV przedstawia:

Corden poszedł jednak o krok dalej. Gdy jeden z użytkowników serwisu X zapytał go, czy oznacza to całkowity brak informacji o The Elder Scrolls 6, dziennikarz odpowiedział bardzo krótko: Niestety nie ma na to żadnych szans. Wczytywanie ramki mediów. Nie oznacza to jednak, że Bethesda całkowicie zniknie z wydarzenia. Corden zaznaczył, że nie wyklucza pojawienia się informacji dotyczących plotkowanego Fallout 3 Remastered. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się doniesienia sugerujące, że odświeżona wersja kultowego RPG znajduje się w przygotowaniu. Wcześniejsze przecieki wskazywały, że projekt miał być rozwijany równolegle z The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które zadebiutowało w ubiegłym roku. Warto przypomnieć, że Oblivion Remastered został udostępniony graczom praktycznie bez wcześniejszej kampanii marketingowej. Z tego powodu część fanów spekuluje, że Microsoft może zastosować podobną strategię również w przypadku Fallouta 3 Remastered.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.