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Tych gier zabraknie na Xbox Games Showcase 2026. „Bez szans” na The Elder Scrolls 6

Radosław Krajewski
2026/06/04 11:10
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Wyczekiwanych produkcji Bethesdy zabraknie na pokazie Microsoftu.

Fani serii The Elder Scrolls najprawdopodobniej nie powinni nastawiać się na jakiekolwiek informacje o szóstej odsłonie cyklu podczas nadchodzącego Xbox Games Showcase. Na kilka dni przed wydarzeniem głos w tej sprawie zabrał Jez Corden, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i insiderów zajmujących się marką Xbox.

The Elder Scrolls

The Elder Scrolls 6 i Fallouta 5 zabraknie na Xbox Games Showcase 2026

Od pierwszej zapowiedzi The Elder Scrolls 6 minęło już osiem lat. Bethesda pokazała krótki teaser gry podczas targów E3 2018, jednak od tamtej pory studio nie ujawniło praktycznie żadnych konkretów dotyczących projektu. W efekcie każda większa prezentacja Microsoftu wywołuje spekulacje, że tym razem gracze wreszcie zobaczą nowy materiał z wyczekiwanej produkcji. Wygląda jednak na to, że również tegoroczne Xbox Games Showcase nie przyniesie przełomu w sprawie oczekiwanego RPG-a.

W swoim materiale opublikowanym dla Windows Central Jez Corden stwierdził, że nie spodziewa się obecności ani The Elder Scrolls 6, ani Fallouta 5 podczas najbliższego pokazu Microsoftu:

Nie spodziewałbym się zobaczyć tutaj The Elder Scrolls 6 ani Fallouta 5. Niestety żadna z tych gier prawdopodobnie nie zadebiutuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Taka opinia jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami Microsoftu. Firma informowała bowiem, że tegoroczny Xbox Games Showcase ma skupiać się przede wszystkim na produkcjach planowanych do premiery w ciągu najbliższego roku.

GramTV przedstawia:

Corden poszedł jednak o krok dalej. Gdy jeden z użytkowników serwisu X zapytał go, czy oznacza to całkowity brak informacji o The Elder Scrolls 6, dziennikarz odpowiedział bardzo krótko:

Niestety nie ma na to żadnych szans.

Wczytywanie ramki mediów.

Nie oznacza to jednak, że Bethesda całkowicie zniknie z wydarzenia. Corden zaznaczył, że nie wyklucza pojawienia się informacji dotyczących plotkowanego Fallout 3 Remastered.

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się doniesienia sugerujące, że odświeżona wersja kultowego RPG znajduje się w przygotowaniu. Wcześniejsze przecieki wskazywały, że projekt miał być rozwijany równolegle z The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które zadebiutowało w ubiegłym roku.

Warto przypomnieć, że Oblivion Remastered został udostępniony graczom praktycznie bez wcześniejszej kampanii marketingowej. Z tego powodu część fanów spekuluje, że Microsoft może zastosować podobną strategię również w przypadku Fallouta 3 Remastered.

Źródło:https://www.thegamer.com/no-the-elder-scrolls-6-xbox-showcase-june-2026/

Tagi:

News
Microsoft
Fallout
The Elder Scrolls
pokaz
The Elder Scrolls VI
Xbox
Xbox Game Studios
Xbox Series X
Xbox Games Showcase
Xbox Series S
Fallout 5
The Elder Scrolls 6
Jez Corden
Fallout 3 Remaster
Fallout 3 Remastered
Xbox Games Showcase 2026
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 11:40

Wcale mnie to nie dziwi. Becia ze swoim przestarzałym silnikiem nie jest w stanie zrobić dobrej gry.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112