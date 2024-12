Nowe Gwiezdne wojny będą dobre? Daisy Ridley zdradza, dlatego ten film się uda

Wciąż nie wiadomo, jaki ostatecznie los spotka New Jedi Order, czyli ogłoszony w ubiegłym roku nowy film z Gwiezdnych wojen, który opowie dalszą historię Rey. Jeszcze w październiku produkcja straciła scenarzystę, a na początku listopada pojawiły się doniesienia, że Lucasfilm pracuje nad nową trylogią, która według plotek ma kontynuować Sagę Skywalkerów. W trzech nowych filmach wyreżyserowanych przez Simona Kinberga potencjalnie może pojawić się Rey, co jeszcze bardziej postawi pod znakiem zapytania film, nad którym pracować miała Sharmeen Obaid-Chinoy. Mimo wszystko Daisy Ridley optymistycznie patrzy na New Jedi Order i przyznała, dlaczego będzie to udana produkcja.

Gwiezdne wojny – Daisy Ridley optymistycznie o pracach nad New Jedi Order

W wywiadzie dla City AM, aktorka ujawniła, że może zostać producentką New Jedi Order, tym samym zwiększając swoje wpływy przy pracach nad filmem. Dodała, że za sprawą usunięcia produkcji z kalendarza premier Disneya na 2026 rok, mają więcej czasu, aby upewnić się, że wyjdzie z tego dobry film.