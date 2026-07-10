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Animatsuri 2026 już za chwilę. Warszawa znów przyciągnie fanów anime, mangi i gier

Informacja prasowa
2026/07/10 18:10
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Fani szeroko pojętej japońskiej kultury powinni zaznaczyć sobie w kalendarzu przyszły weekend. Dlaczego?

Ano dlatego, że to wtedy odbędzie się Animatsuri 2026. Będziecie tam?

Animatsuri 2026
Animatsuri 2026

Animatsuri 2026 – wydarzenie dla fanów kultury japońskiej

W tym roku czeka nas już 17. edycja Warszawskiego Festiwalu Kultury Japońskiej Animatsuri. Organizatorzy ponownie spodziewają się kilku tysięcy gości, którzy w trakcie trzech dni będą mogli zaspokoić swój głód mangi, anime i gier. A atrakcji będzie naprawdę sporo. Począwszy od sceny muzycznej, na której pojawią się m.in. legendarny japoński producent muzyczny, Shota Nakama, który współtworzył ścieżki dźwiękowe do Final Fantasy oraz Marvel Rivals. A także Kinami – uczestniczka X Factor Okinawa Japan, która była nominowana do nagrody dla najlepszego wschodzącego artysty w Japonii.

GramTV przedstawia:

Fani ilustracji i animacji spotkają np. Dajanę Borowiec, która pracuje jako animatorka w tokijskim studiu Bug Films. Ale nie tylko ją, bo swój udział potwierdzili TKM TAKUMI – artysta współpracując z legendarnymi studiami KADOKAWA czy Tezuka Productions – oraz IS*A Works – autorka oficjalnych okładek wariantowych dla DC Comics (Absolute Catwoman) oraz Image Comics. Dodatkowo nie zabraknie też prelekcji, które poprowadzą m.in. Emil Truszkowski, Jordan Dębowski czy Gabriela Matusiak. Inne atrakcje to oczywiście cosplay, gry elektroniczne czy też różne dedykowane strefy, w których również nie zabraknie ciekawych gości.

Animatsuri 2026 odbędzie się między 17 a 19 lipca w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/1 w Warszawie. Wszyscy zainteresowani mają jeszcze czas do 12 lipca, by nabyć przez internet wejściówki w ramach ostatniej rundy sprzedaży. Potem bilety będzie można kupić już tylko na miejscu podczas festiwalu. Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie wydarzenia.

Tagi:

Popkultura
Japonia
wydarzenie
Warszawa
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Animatsuri 2026
Animatsuri
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112