Animatsuri 2026 już za chwilę. Warszawa znów przyciągnie fanów anime, mangi i gier

Ano dlatego, że to wtedy odbędzie się Animatsuri 2026. Będziecie tam?

Animatsuri 2026 – wydarzenie dla fanów kultury japońskiej

W tym roku czeka nas już 17. edycja Warszawskiego Festiwalu Kultury Japońskiej Animatsuri. Organizatorzy ponownie spodziewają się kilku tysięcy gości, którzy w trakcie trzech dni będą mogli zaspokoić swój głód mangi, anime i gier. A atrakcji będzie naprawdę sporo. Począwszy od sceny muzycznej, na której pojawią się m.in. legendarny japoński producent muzyczny, Shota Nakama, który współtworzył ścieżki dźwiękowe do Final Fantasy oraz Marvel Rivals. A także Kinami – uczestniczka X Factor Okinawa Japan, która była nominowana do nagrody dla najlepszego wschodzącego artysty w Japonii.