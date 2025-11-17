Twórczyni hitu Disney+ wzywa do bojkotu platformy, po kontrowersyjnej decyzji firmy. „Je**ć AI”

Już wkrótce Disney+ wprowadzi nową funkcję, pozwalającą użytkownikom na tworzenie własnych materiałów za pomocą narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Pomysł wzbudza duże kontrowersje wśród twórców zatrudnionych w branży animacji. Jedną z najbardziej zdecydowanych krytyczek okazała się Dana Terrace, autorka serialu animowanego Sowi Dom.

Sowi Dom – twórczyni namawia do anulowania subskrypcji Disney+

Podczas prezentacji wyników finansowych prezes Disney Bob Iger zapowiedział prace nad rozwiązaniem, które miałoby zapewnić bardziej interaktywne doświadczenie dla widzów oraz pozwolić na tworzenie i oglądanie treści generowanych przez użytkowników. Terrace skomentowała tę zapowiedź w ostrych słowach na platformie X. W osobnym wpisie podsumowała zapowiadany system następującym cytatem.