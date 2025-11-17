Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórczyni hitu Disney+ wzywa do bojkotu platformy, po kontrowersyjnej decyzji firmy. „Je**ć AI”

Radosław Krajewski
2025/11/17 16:30
Pozwala fanom nawet na spiracenie swojego dzieła.

Już wkrótce Disney+ wprowadzi nową funkcję, pozwalającą użytkownikom na tworzenie własnych materiałów za pomocą narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Pomysł wzbudza duże kontrowersje wśród twórców zatrudnionych w branży animacji. Jedną z najbardziej zdecydowanych krytyczek okazała się Dana Terrace, autorka serialu animowanego Sowi Dom.

Sowi Dom
Sowi Dom

Sowi Dom – twórczyni namawia do anulowania subskrypcji Disney+

Podczas prezentacji wyników finansowych prezes Disney Bob Iger zapowiedział prace nad rozwiązaniem, które miałoby zapewnić bardziej interaktywne doświadczenie dla widzów oraz pozwolić na tworzenie i oglądanie treści generowanych przez użytkowników. Terrace skomentowała tę zapowiedź w ostrych słowach na platformie X. W osobnym wpisie podsumowała zapowiadany system następującym cytatem.

Jeśli nam zapłacisz, pozwolimy ci stworzyć własny, sztucznie wygenerowany chłam. A potem będzie on naszą własnością.

Twórczyni nie ukrywała złości i przekonywała, że osoby zainteresowane tworzeniem powinny korzystać z tradycyjnych narzędzi zamiast liczyć na rozwiązania AI:

Bob Iger i reszta są jak pier*** upiory.

Wczytywanie ramki mediów.

Terrace posunęła się jeszcze dalej i otwarcie zachęca odbiorców do rezygnacji z subskrypcji platformy, a nawet do piracenia swojego serialu:

Anulujcie Disney+. Możecie piracić Sowi Dom. Mam to gdzieś. Je*** sztuczną inteligencję.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

W dyskusji pojawiły się także głosy broniące projektu Disney+, argumentujące że narzędzia AI mogłyby pomóc osobom bez dostępu do profesjonalnych zasobów tworzyć własne filmy i animacje. Terrace odrzuciła tę linię obrony następującymi słowami.

Zwykły człowiek już może tworzyć filmy. Zwykli ludzie robią je codziennie. Każdy reżyser i artysta, jakiego znam, to zwykła osoba z ograniczonymi środkami, korzystająca z ołówków, długopisów i rysików, by tworzyć sztukę. Każdego dnia.

Wczytywanie ramki mediów.

Sowi Dom emitowano na Disney Channel od 2020 do 2023 roku. Produkcja zdobyła dużą popularność i wierną społeczność fanów, a jej wszystkie sezony można obecnie oglądać na Disney+. Obecnie Disney nie zareagował na krytykę Terrance w sprawie nowej funkcji platformy.

Źródło:https://deadline.com/2025/11/the-owl-house-creator-unsubscribe-disney-ai-content-1236619602/

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:57

Ta, jeszcze bardziej wypłaszczmy kreatywność. Ostatnie kilka lat calartsów i tumblra nie wystarczy. Tak korporacje, wiemy ze animacje są drogie, ale jakbyście je robili jak należy wciąż by się sprzedawały...

Btw ta laska chyba i tak jest z Disneyem na wojennej ścieżce bo z tego co pamiętam ją z tym Owl Housem wyrolowali...




