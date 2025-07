Twórczyni Fullmetal Alchemist powraca z nowym anime. Zobaczcie pierwszy zwiastun

Daemons of the Shadow Realm –

Dwadzieścia lat po premierze Fullmetal Alchemist, jednego z najlepiej ocenianych anime w historii, Hiromu Arakawa powraca z nowym projektem. Podczas panelu Crunchyroll na AnimeEXPO 2025 ogłoszono, że manga Daemons of the Shadow Realm doczeka się swojej adaptacji anime. Za produkcję odpowiada studio Bones, czyli ci sami twórcy, którzy stworzyli zarówno Fullmetal Alchemist z 2003 roku, jak i Fullmetal Alchemist: Brotherhood z 2009 roku.

Daemons of the Shadow Realm ma szansę powtórzyć ten sukces i zapoczątkować nowy rozdział w karierze Arakawy, a fani już teraz nie kryją ekscytacji na wieść o powrocie twórczyni do świata animacji. Niestety data premiery anime Daemons of the Shadow Realm nie jest jeszcze znana.