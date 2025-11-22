Twórczyni Akolity znalazła winnych skasowania serialu. To „rasiści i faszyści”

W wywiadzie dla The HoloFiles Headland przyznała, że wśród osób krytykujących serial widzi różne postawy. Jak stwierdziła:

Leslye Headland po raz pierwszy szerzej skomentowała kontrowersje wokół skasowanego serialu Akolita. Showrunnerka produkcji z Gwiezdnych wojen uważa, że serial nie dostał uczciwej szansy na dotarcie do właściwej widowni, a wśród najbardziej agresywnych krytykujących widzi osoby kierujące się uprzedzeniami.

Czułam, że w przypadku premiery pierwszego sezonu, który próbował czegoś nowego, warto było pozwolić, aby widownia, dla której został stworzony, mogła go rzeczywiście odnaleźć. Ale ta decyzja nie należała do mnie.

Twórczyni uważa również, że Akolita nie mógł znaleźć swojej publiczności z powodu zbyt szybkiej decyzji o skasowaniu serialu:

Niektórych z nich szanuję, a niektórzy to zwykli handlarze tandetą i oportuniści. Poza tym są faszyści i rasiści.

Headland odniosła się także do samego momentu ogłoszenia zakończenia prac nad serialem. Jej zdaniem sposób komunikacji był zaskakująco ostry i pośpieszny.

Nie byłam zaskoczona decyzją. Zaskoczyła mnie jednak jej szybkość i sposób ogłoszenia. Zaskoczyło mnie to jak to zostało potraktowane publicznie. Gdy zaczęłam dostawać telefony o reakcjach, krytyce i oglądalności, poczułam że wszystko jest już przesądzone.

Twórczyni podkreśla, że w przypadku Gwiezdnych wojen liczą się nie tylko wyniki oglądalności na platformie. Każdy nowy tytuł mierzony jest w zestawieniu z największymi hitami marki, takimi jak The Mandalorian czy Andor. Akolita w pierwszych tygodniach notował niezłe wyniki, jednak oglądalność spadała z odcinka na odcinek, a serial szybko zniknął z rankingów Nielsena. Ogromny budżet produkcji przekraczający 230 milionów dolarów dodatkowo utrudnił obronę dalszych prac.

Headland mimo wszystko szanuje decyzję władz Disneya, choć nie ukrywa rozczarowania. Jej zdaniem głównym problemem nie była polityka, lecz brak czasu na wypracowanie pozycji serialu.