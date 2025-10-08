Twórcy Wreckreation zapowiadają, że fani Burnouta poczują się jak w domu

Wreckreation ma być godnym następców kultowego Burnouta. Twórcy nakręcają fanów.

Wreckreation to nowa gra studia Three Fields Entertainment, uznawana za duchowego następcę kultowego Burnout Paradise. Tytuł ma być powrotem do złotej ery zręcznościowych ścigałek i stanowi kulminację wieloletnich doświadczeń twórców Burnouta, a mianowicie Fiony Sperry i Alexa Warda. Wreckreation ma być idealną pozycją dla fanów Burnouta Three Fields Entertainment założone przez duet odpowiedzialny za oryginalne części Burnouta w Criterion Games, to dziś zaledwie dziesięcioosobowy zespół współpracujący z wydawcą THQ Nordic. Fiona Sperry, CEO studia powiedziała:

Celowo pozostajemy małą ekipą. W dużych studiach zawsze okazywało się, że serce projektu tworzy garstka osób. Każdy rozumie każdy aspekt gry, nikt nie czeka na czyjąś pracę. Dzięki temu nie marnujemy czasu i utrzymujemy spójność wizji. Choć od pierwszej zapowiedzi w 2021 roku minęły już ponad trzy lata, Fiona Sperry uspokaja, że łączny nakład pracy nie odbiega od tego, co studio włożyło kiedyś w Burnouta 3 lub Revange. Różnica polega na tym, że projekt rozwijano dłużej, ale mniejszymi siłami: Mieliśmy szczęście współpracować z wydawcą, który dał nam czas i swobodę. THQ Nordic naprawdę nas wspierało. Wreckreation to najbardziej ambitny projekt Three Fields do tej pory. Jeśli Dangerous Driving można było nazwać duchowym następcą Burnout 3: Takedown, to Wreckreation stanowi nieoficjalną kontynuację Burnout Paradise. Gra osadzona jest w otwartym świecie, pełnym spektakularnych kraks, szalonej prędkości i kaskaderskich wyzwań. Kluczową nowością jest tryb Live Mix, czyli edytor tras działający w czasie rzeczywistym, który pozwala tworzyć torowe szaleństwa w stylu Trackmanii razem z innymi graczami.

Pomysł narodził się podczas pandemii, gdy zespół pracując zdalnie zaczął wspólnie testować prototyp gry online. Twórcy chcą, aby Wreckreation oddawało ducha swobodnej, towarzyskiej rywalizacji znanej z Burnout Paradise. Gracze będą mogli razem eksplorować świat, organizować kaskaderskie wyczyny, budować trasy i po prostu dobrze się bawić. Zamiast kolejnego sequela Dangerous Driving, chcieliśmy stworzyć coś bardziej otwartego, spontanicznego i wspólnotowego. Coś, co przypomina zabawę w prawdziwym świecie. W prawdziwym świecie zabawa nie jest z góry ustalona. Dzieci po prostu się spotykają i decydują, w co chcą zagrać. Chcieliśmy przenieść to podejście do gry. Z tego pomysłu zrodził się Live Mix. Czy możesz wskoczyć przez obręcz, którą właśnie stawiam? Czy może to działać w czasie rzeczywistym? Tak zaczęliśmy eksperymentować i tak narodziła się nasza nowa koncepcja. Dla Sperry i Warda Wreckreation to swoiste podsumowanie ich kariery, powrót do tego, co najbardziej kochają, czyli szybkiej, widowiskowej jazdy, humoru i rywalizacji między przyjaciółmi: Zawsze tworzyliśmy gry, które mają w sobie odrobinę luzu i żartu. Chcemy, żeby gracze poczuli się jak w domu, zwłaszcza ci, którzy dorastali przy Burnoucie. To świat pełen nagród dla tych, którzy lubią eksperymentować, bawić się i odkrywać, sami lub z przyjaciółmi. Premiera Wreckreation odbędzie się 28 października 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej.