Twórcy wierzą w Le Mans Ultimate. To kluczowa produkcja dla przyszłości firmy

Dziś rano patrzyliśmy na liczbę graczy. Widzę, jak pracownicy piszą: „O, świetnie, przekroczyliśmy 4 tys. graczy jednocześnie!”, a teraz mówią: „Gdzie jest 5 tys.? Gdzie jest 6 tys.? Gdzie jest 7 tys.?!”. Nie chodzi tylko o liczbę graczy, ale o ogólne odczucia społeczności simracingowej. W tej chwili opinie na temat LMU są pozytywne, bo ludzie rozumieją, co próbujemy osiągnąć. To naprawdę mocne, ale musimy przekuć to na coś, co zapewni przyszłość firmy – to nasza aktualna misja.

Sytuacja finansowa Motorsport Games jest dobrze udokumentowana. Firma przejęła kilka ekskluzywnych licencji, szybko wydała środki z IPO, wypuściła niedopracowaną grę NASCAR, a następnie anulowała wszystkie projekty poza tym, który przekształcił się w Le Mans Ultimate. Obecnie firma szuka nowego właściciela, jednocześnie sprzedając ponad sto tysięcy kopii gry wraz z DLC. W czwartym kwartale 2024 roku, firma poniosła stratę w wysokości od 2,5 do 2,9 miliona dolarów. Hood kontynuuje:

Trwają rozmowy o innych seriach w ramach Le Mans Ultimate. Czy to tylko WEC i Le Mans? Na ten moment tak i to właśnie dlatego odnieśliśmy sukces w tej niszy – potrafimy mówić „nie”. Ludzie pytają czemu nie dodaliśmy IMSA, dlaczego nie dorzuciliśmy europejskiej serii Le Mans. Czemu nie dołączyliśmy MX-5 albo Porsche Cup. I siedzę tu, myśląc: Tak, cholernie bym tego chciał, ale muszę powiedzieć „nie”. Muszę zamknąć ten słodki słoik i odsunąć go na bok. Musimy dostarczyć to, co obiecaliśmy. Jednocześnie negocjujemy kolejne możliwości, a Le Mans Ultimate jest wizytówką możliwości Studio 397, co bardzo ułatwia rozmowy licencyjne. Te rozmowy postępują i wierzę, że Le Mans Ultimate stanie się o wiele większe niż jest dzisiaj.