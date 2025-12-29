EA dementuje plotki. W sieci krążą fałszywe informacje o przyszłości The Sims 4

W ostatnich dniach społeczność The Sims ponownie rozgrzała się do czerwoności za sprawą kolejnych przecieków dotyczących przyszłości The Sims 4 oraz całej marki. Tym razem do sprawy postanowiło odnieść się samo EA, studząc nastroje i ostrzegając przed „dezinformacją” krążącą w sieci.

Co z tym The Sims 4?

Wszystko zaczęło się od plotki opublikowanej 23 grudnia przez użytkownika X o nicku @phii_oda. Według niej 21. dodatek do The Sims 4 miałby mieć “królewski” motyw, oferować trzy typy królestw – w tym jedno inspirowane Afryką – i jednocześnie być ostatnim dużym rozszerzeniem do gry. Po jego premierze EA miałoby ograniczyć się już wyłącznie do aktualizacji oraz mniejszych pakietów.