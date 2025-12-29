EA dementuje plotki. W sieci krążą fałszywe informacje o przyszłości The Sims 4

Cokolwiek czytaliście o nowej zawartości The Sims 4 – to nieprawda. EA reaguje.
W ostatnich dniach społeczność The Sims ponownie rozgrzała się do czerwoności za sprawą kolejnych przecieków dotyczących przyszłości The Sims 4 oraz całej marki. Tym razem do sprawy postanowiło odnieść się samo EA, studząc nastroje i ostrzegając przed „dezinformacją” krążącą w sieci.
Co z tym The Sims 4?
Wszystko zaczęło się od plotki opublikowanej 23 grudnia przez użytkownika X o nicku @phii_oda. Według niej 21. dodatek do The Sims 4 miałby mieć “królewski” motyw, oferować trzy typy królestw – w tym jedno inspirowane Afryką – i jednocześnie być ostatnim dużym rozszerzeniem do gry. Po jego premierze EA miałoby ograniczyć się już wyłącznie do aktualizacji oraz mniejszych pakietów.
Hej Simomaniacy. Wiemy, że krąży wiele dezinformacji. Wrócimy na początku stycznia z nowościami za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów Sims. Mamy nadzieję, że wszyscy miło spędzicie święta!
Przedstawiciel EA nie sprecyzował, które elementy przecieków są nieprawdziwe, jednak jasno dał do zrozumienia, że fani powinni poczekać na oficjalne komunikaty. Niewykluczone, że komentarz ten odnosi się również do starszych plotek związanych z Projektem Rene i potencjalnym The Sims 5. Wygląda więc na to, że na konkretne informacje nie będziemy musieli długo czekać – EA zapowiada ujawnienie planów dotyczących The Sims już na początku stycznia.
