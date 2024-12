Twórcy Wiedźmina 4 o przemianie Ciri. Bohaterka będzie słabsza niż w poprzedniej odsłonie

Różnica między tym, że była tak silna pod koniec poprzedniej gry, a teraz, z umiejętnościami pokazanymi w zwiastunie... coś wydarzyło się pomiędzy. Musieliśmy się głęboko zastanowić, jak do tego podejść - mamy ogromny szacunek dla historii, zarówno dla książek, jak i dla tego, co znalazło się w naszych poprzednich grach. Ale to było jedno z pierwszych pytań, na które znaleźliśmy odpowiedź i dzięki temu mogliśmy stworzyć tę oryginalną historię, która rozpoczyna się w Wiedźminie 4.