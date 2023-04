Twórcy Wasteland 3 pracują nad nową grą osadzoną w znanym uniwersum

InXile Entertainment już we wrześniu 2020 roku poinformowało o rozpoczęciu prac nad kolejnymi grami RPG. Jedną z nich jest rzekomo Project Cobalt – pierwszoosobowy roleplay w steampunkowych klimatach, który będzie jednocześnie zupełnie nowym IP. Okazuje się jednak, że twórcy Wasteland 3 rozwijają obecnie także grę osadzoną w znanym uniwersum, a przynajmniej tak wynika z informacji znajdujących się na profilu LinkedIn jednego z pracowników studia.

George Williams – projektant rozgrywki, który współpracował z InXile Entertainment od października 2021 roku do czerwca 2022 roku – ujawnił za pośrednictwem portalu LinkedIn (dzięki Reddit), że miał okazję rozwijać „nadchodzącą grę z uznanego uniwersum”. Deweloper nie podzielił się żadnymi szczegółami, ponieważ projekt wciąż nie został zapowiedziany i jest objęty umową NDA.



Niewykluczone, że InXile Entertainment pracuje nad kolejną odsłoną Wasteland lub The Bard’s Tale. W sieci pojawiają się również głosy, że wspomniane studio może pracować nad nową częścią serii Arcanum. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji i poszlak na temat tajemniczego projektu.



Na koniec przypomnijmy, że najnowszą grą studia InXile Entertainment jest wspomniane na początku wiadomości Wasteland 3. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Wasteland 3 – post-apokalipsa dla opornych.