Twórcy Warhammer 40,000: Space Marine 2 z jasnymi planami na przyszłość. Pojawił się nowy komunikat

W połowie marca ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad grą Space Marine 3 i jesteśmy podekscytowani waszym entuzjazmem, choć słyszymy tych z was, którzy obawiają się o Space Marine 2 i jego przyszłe wsparcie.

Wyjaśnijmy więc sprawę: Space Marine 3 nie oznacza końca rozwoju Space Marine 2. Wręcz przeciwnie. Żadne zespoły się nie zmieniają, nikt nie porzuca gry, a nasze plany dostarczenia jeszcze większej ilości niesamowitej zawartości do Space Marine 2 pozostają w mocy. Pracujemy nad znacznie większą zawartością i niespodziankami na nadchodzące miesiące, takimi jak nowa klasa, więcej operacji, broń do walki wręcz i wiele więcej! Zaufaj nam, są niespodzianki, o których nie dowiedzieli się nawet administratorzy danych :)

To ogłoszenie oznacza po prostu genezę nowego projektu, od którego premiery dzielą nas lata. Podjęliśmy decyzję i właśnie rozpoczęliśmy ten proces.