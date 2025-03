Twórcy Warhammer 40,000: Space Marine 2 uspokajają fanów. Tytuł nie zmieni się w grę live-service

W ostatnim czasie w Warhammer 40,000: Space Marine 2 odbyło się wydarzenie dla społeczności, w ramach którego gracze mieli okazję zdobyć specjalne przedmioty. Fani nie zareagowali zbyt pozytywnie na event, a to ze względu na obawy przed ograniczoną zawartością dostępną tylko dla najbardziej zaangażowanych osób. Twórcy podzielili się uspokajającym komunikatem.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - deweloperzy komentują wątpliwości dotyczące FOMO

Studio Saber Interactive wydało oświadczenie dotyczące ostatniej zawartości dodanej do Warhammer 40,000: Space Marine 2. Dowiedzieliśmy się, że fani nie muszą martwić się FOMO (fear of missing out). Wszystkie przedmioty dostępne w ramach ograniczonych czasowo wydarzeń mają pojawić się także do zdobycia “dla wszystkich” w późniejszym czasie.