Twórcy Warhammer 40,000: Space Marine 2 mają bardzo dobre wieści dla graczy PC

Zostań wcieleniem nadludzkich zdolności i brutalności kosmicznego marine. Użyj śmiercionośnych umiejętności i broni, by wybić roje tyranidów. Obroń Imperium podczas jednoosobowej spektakularnej rozgrywki trzecioosobowej lub w trybach wieloosobowych – czytamy w opisie Warhammer 40,000: Space Marine 2 na platformie Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 9 września 2024 roku. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcją, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!