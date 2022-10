Twórcy Undisputed zapraszają na testy realistycznej gry o boksie

O Undisputed wiemy już trochę – Steel City Interactive ujawniało ostatnio swój projekt na gameplayach. Teraz twórcy zapraszają do udziału w otwartych testach wersji beta trybu multiplayer. Będą one trwały od 4 do 6 listopada. W każdy z trzech dni będzie można grać w tytuł przez trzy godziny. Ogłoszenie twórcy wystosowali w formie materiału wideo, który publikujemy na dole tej wiadomości.