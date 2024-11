Twórcy The Invincible wkrótce zaprezentują zwiastun nowej gry

Póki co mamy enigmatyczną zapowiedź muzyczną.

W ubiegłym roku na rynek trafiło The Invincible, produkcja, za którą odpowiedzialne jest Starward Industries. Gra na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema nie sprzedała się najlepiej , jednak deweloperzy nie zamierzali się poddawać . Wkrótce zobaczymy zwiastun nowego projektu, a zapowiedź muzyczna trafiła już do sieci.

Ponadto w sieci ukazała się zapowiedź muzyczna, która zaprasza graczy do „tajemniczego świata gry”. Na materiale możemy zobaczyć strumienie lawy i sylwetkę postaci. Wizualizacje zostały wykonane w całości na silniku gry.

Jak głosi komunikat prasowy , już wkrótce otrzymamy zwiastun nowej gry od twórców The Invincible. Starward Industries zamierza podzielić się trailerem i większą ilością informacji podczas gali Golden Joystick Awards. Wydarzenie odbędzie się 21 listopada, a zainteresowani będą mogli obejrzeć je w tym miejscu .

Jeśli zaś chodzi o wspomniane wcześniej The Invincible, w grze wcielamy się w postać Yasny, która odkrywa tajemnice niezbadanej planety Regis III. Celem wyprawy szybko staje się poszukiwanie zaginionej załogi. Podczas podróży podejmujemy decyzje, które wpływają na to, jak potoczy się historia – możliwych zakończeń jest 11.

Na zakończenie warto przypomnieć, że The Invincible zadebiutowało na rynku 6 listopada 2023 roku. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Recenzja The Invincible – Pocztówki z Regis III, czyli nie wszystko wszędzie jest dla nas. Poniżej znajduje się zapowiedź muzyczna udostępniona przez Starward Industries.