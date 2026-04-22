Twórcy tej gry milczeli dwa lata. Niespodziewanie wracają i zapowiadają nowe plany

Marauders zadebiutowało we wczesnym dostępie w październiku 2022 roku i początkowo przyciągnęła spore grono graczy (szczytowo ponad 14 tysięcy osób na Steam). Jednak z czasem, z powodu braku istotnych aktualizacji i powtarzalnej komunikacji w mediach społecznościowych, baza graczy drastycznie spadła – ostatnio notowano zaledwie około 60 osób bawiących się jednocześnie.

Twórcy gry Marauders, ambitnego konkurenta Escape from Tarkov osadzonego w klimatach dieselpunkowego kosmosu, przerwali milczenie. Studio Small Impact Games opublikowało oświadczenie, w którym przeprasza za brak kontaktu i zapowiada całkowitą przebudowę tytułu.

Przeprojektowaliśmy podstawowe systemy i przebudowaliśmy mechaniki, które tego wymagały. To nie jest zwykła aktualizacja. To gruntowna przebudowa mająca na celu doprowadzenie gry „Marauders” do stanu, w jakim powinna się znaleźć.

Całą naszą uwagę poświęciliśmy grze. To, co zaczęło się od serii poprawek, przerodziło się w znacznie większą, niezbędną zmianę i zdecydowaliśmy się poświęcić się jej, zamiast w międzyczasie wprowadzać mniejsze aktualizacje.

W oficjalnym komunikacie deweloperzy wyjaśnili przyczyny swojej nieobecności. To, co pierwotnie miało być serią poprawek, przerodziło się w gruntowną przebudowę rdzennych systemów i mechanik gry. Zespół zdecydował się nie publikować mniejszych łatek, skupiając wszystkie siły na doprowadzeniu gry do stanu, który spełni oczekiwania fanów. Studio nie chce deklarować terminu premiery aktualizacji, dopóki nie będzie pewne, że uda się go dotrzymać.

Pierwszym krokiem w stronę powrotu mają być testy techniczne na osobnym kanale, które zostaną udostępnione społeczności do sprawdzenia wprowadzonych zmian.

Przypomnijmy, , że ostatnia znacząca aktualizacja Marauders, zatytułowana „Retribution”, miała miejsce w sierpniu 2024 roku. Od tego czasu fani otrzymywali jedynie lakoniczne komunikaty, co doprowadziło do obaw o całkowity upadek projektu.