Twórcy świetnie przyjętego soulslike'a dziękują fanom i rozdają darmowe DLC

The First Berserker: Khazan niespodziewanie stało się jednym z największych hitów wśród fanów soulslike’ów. Produkcja studia Neople Games zadebiutowała z bardzo dobrym przyjęciem na Steamie, gdzie aż 88% z ponad 12 tysięcy recenzji to opinie pozytywne. W odpowiedzi na tak entuzjastyczne reakcje deweloperzy zapowiedzieli darmowy dodatek oraz pakiet bonusowych przedmiotów.

The First Berserker: Khazan – darmowe DLC i prezenty dla graczy

Już 26 czerwca do The First Berserker: Khazany trafi darmowe rozszerzenie Khazan (F), które pozwoli wcielić się w żeńską wersję głównego bohatera. Postać otrzyma własny dubbing, choć część przerywników filmowych i monologów będzie wyciszona lub pominięta. To jednak nie wszystko – wszyscy gracze, którzy do tego dnia uruchomią grę w trybie online i dotrą do menu głównego, otrzymają prezent w postaci The First Berserker: Pathfinder Package.