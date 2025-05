Twórcy survivalu z prawie idealnymi oceny chcą uporać się z jednym z ostatnich problemów gry

Deep North to ostatni z biomów zaplanowanych na etapie wczesnego dostępu w Valheim. Zespół Iron Gate zapowiada, że tym razem większość zawartości zostanie utrzymana w tajemnicy aż do premiery. Deweloperzy pokazali jednak fragment nadchodzącej zawartości – jednym z przeciwników w lodowych krainach będzie futrzasty stwór z latarnią, który ma zamieszkiwać mroźne tereny nowego regionu.

Valheim, jedna z najlepiej ocenianych gier survivalowych na Steamie, otrzyma wkrótce dwie istotne aktualizacje. Zanim do gry trafi nowy biom Deep North, deweloperzy ze studia Iron Gate skupią się na poprawie systemu walki . Jak sami przyznają, starcia – zwłaszcza na zboczach i nierównym terenie – to obecnie jedna z największych wad ich produkcji.

Valheim od premiery we wczesnym dostępie w 2021 roku utrzymuje bardzo wysokie oceny – 94% recenzji na Steamie to opinie pozytywne. Codziennie w produkcję gra średnio 25 tysięcy osób, co pokazuje, że zainteresowanie tytułem nie słabnie. Gra pozwala wcielić się w wojowników trafiających po śmierci do dziesiątego świata Yggdrasila, gdzie czeka ich walka o chwałę i przetrwanie w proceduralnie generowanym świecie inspirowanym mitologią nordycką.

Iron Gate nie podało jeszcze daty premiery nowości, jakie zmierzają do Valheim.