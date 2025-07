Twórcy Space Marine 2 rozwieją wątpliwości. Już za kilka dni zobaczymy prezentacje gry

Po sukcesie Warhammer 40,000: Space Marine 2 studio Saber Interactive zapowiada kolejne projekty, a najnowszy z nich zapowiada się wyjątkowo mrocznie i tajemniczo. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas zupełnie nowy horror.

Niektórzy gracze sugerują, że może to być nowa gra na bazie istniejącej licencji, jednak klimat materiału nie pasuje do żadnej z już ogłoszonych produkcji Saber Interactive – w tym survivalowego Jurassic Park, Turok: Origins czy nowego Avatara . Wszystko wskazuje więc na zupełnie nowy tytuł.

Studio ma przed sobą intensywny czas. Oprócz nadchodzącej zapowiedzi tworzy Space Marine 3, rozwija drugą część, pracuje nad remakiem Knights of the Old Republic, wspomnianym Toxic Commando oraz kilkoma innymi projektami. Nowy horror tylko rozszerza ambitną listę planów dewelopera.

Szczegóły poznamy już w poniedziałek. Jeśli teaser zwiastuje atmosferę, jaka będzie dominować w grze, możemy spodziewać się naprawdę intensywnych wrażeń.