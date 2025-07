South Park idzie po bandzie: atakuje Trumpa i wystawa Paramountowi środkowy palec – wszystko za 1,5 miliarda dolarów

Tylko Trey Parker i Matt Stone mogliby podpisać umowę wartą 1,5 miliarda dolarów z Paramount Pictures, by już 24 godziny później... podpalić stację. Premiera 27. sezonu South Parku, zatytułowana Kazanie na Górze, to bodaj najbardziej agresywny, psychodeliczny i bezczelny odcinek w historii serialu — balansujący na granicy satyry, horroru i technologicznej halucynacji.

Deepfake Trump, CGI-orgia i kazanie o miłości do Ameryki. Nowy sezon South Parku nie tylko uderza w Donalda Trumpa z niespotykanym dotąd impetem, ale też robi to chwilę po podpisaniu rekordowego kontraktu z Paramountem.

Według źródeł, finałowy segment pochodzi z porzuconego projektu Deep Fake: The Movie, który Parker i Stone opracowywali w tajemnicy w 2022 roku. Film miał być eksperymentalnym, pełnometrażowym dziełem wykorzystującym sztuczną inteligencję do imitowania polityków. Projekt został zawieszony na początku pandemii — aż do teraz.

Ten odcinek South Parku to nie tylko pastisz polityki, ale też akt artystyczne prowokacji. Serial, który już wielokrotnie przekraczał granice (jak w przypadku scjentologii czy epizodów po 11 września), tutaj nie tyle je przekracza, co rozsmarowuje po ekranie w wybuchowej mieszance absurdu, porno-GIF-ów i satyrycznej przemocy. Zaskakuje również fakt, że Parker i Stone jeszcze we wrześniu 2024 roku zapowiadali, że nie zamierzają ruszać Trumpa w tym sezonie. Tymczasem już w pierwszym odcinku robią dokładnie odwrotnie — i to z rozmachem.

Fragment odcinka: