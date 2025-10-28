Twórcy Skyrima nigdy tego nie próbowali. Wśród graczy jest to hitem piątej odsłony The Elder Scrolls

Aż trudno w to uwierzyć, że deweloperzy na to nie wpadli.

Jedna z najbardziej kultowych sztuczek w historii gier RPG, czyli zakładanie postaciom niezależnym wiader na głowę, aby bezkarnie okradać ich sklepy, wcale nie była planowanym elementem Skyrima. Takie wyznanie padło z ust Bruce’a Nesmitha, weterana Bethesda Game Studios, który współtworzył legendarne dzieło z 2011 roku. Skyrim – twórcy nigdy nie testowali metody kradzieży na “wiadro na głowie” W rozmowie w podcaście FRVR Nesmith przyznał, że deweloperzy nigdy nie przewidzieli tego zabawnego sposobu na ominięcie systemu kradzieży:

To był całkowity przypadek. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek w trakcie produkcji próbowali założyć komuś wiadro na głowę. To wyszło dopiero po premierze gry. Według Nesmitha twórcy doskonale rozumieją dziś, dlaczego bug działał. Gra po prostu traktowała przedmiot na głowie NPC-a jak przeszkodę ograniczającą pole widzenia. Jednak w trakcie tworzenia Skyrima nikt nie wpadł na pomysł, że gracze wykorzystają ten mechanizm do kradzieży. Dokładnie wiem, czemu to działa. Ale nikt się tego nie spodziewał. Kiedy zobaczyliśmy pierwsze filmiki z tym trikiem, nie mogliśmy przestać się śmiać.

Z perspektywy czasu ten „błąd” stał się częścią legendy Skyrima, podobnie jak smok lecący tyłem czy przedmioty latające po całym pokoju. Dla wielu graczy takie właśnie sytuacje budują niepowtarzalny klimat Tamriel, świata, który mimo upływu lat wciąż żyje i jest ciągle rozwijany przez graczy za pomocą modyfikacji. Nesmith podkreślił również, że to właśnie wrażenie pełnego zanurzenia w świecie gry sprawiło, że Skyrim stał się ponadczasowy: Czujesz siebie w tej grze. Czujesz wolność, rozwijasz swoją postać i masz wrażenie, że naprawdę tam jesteś. To ty. Jesteś tutaj. Dlatego tak łatwo utożsamić się z bohaterem.

