Twórcy silnika Unity zszokowali branżę. Cult of the Lamb i inne gry mogą zniknąć ze sprzedaży

Wincenty Wawrzyniak 1 0

W niedalekiej przyszłości mają zmienić się warunki korzystania z silnika graficznego Unity – i deweloperzy nie są z tego zadowoleni.

Twórcy jednej z najpopularniejszych technologii służących do produkcji gier – silnika graficznego Unity – ogłosili niepokojące zmiany, które mocno rozgniewały deweloperów. Jak podaje serwis IGN, wśród nowych zasad twórców najbardziej zaniepokoiła kwestia opłaty w wysokości 20 centów za każdą instalację. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Poniżej znajdziecie szczegóły. Kontrowersyjne i niepokojące zmiany w warunkach korzystania z silnika graficznego Unity Choć na samym początku miało to dotyczyć również wielokrotnych instalacji wykonywanych przez tego samego gracza z pojedynczym egzemplarzem gry, Unity dość szybko zmieniło zdanie i wyjaśniło, że tylko pierwsza instalacja miałaby zmusić do opłaty, aczkolwiek będzie ona obejmować pojedynczą platformę – jeżeli więc zainstalujemy grę na pececie i potem na innym systemie, deweloperzy musieliby zapłacić dwa razy. We wpisie na blogu Unity wyszczególniono, jakie gry będą kwalifikować się do tzw. Unity Runtime Fee: tytuły, które przekroczyły minimalny próg przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

tytuły, które przekroczyły minimalną liczbę instalacji od początku swojego istnienia na rynku. Określono również minimalne przychody i liczbę instalacji w zależności od tego, czy programiści korzystają z Unity Personal, Unity Plus, Unity Pro lub Unity Enterprise. W przypadku mniejszych deweloperów niezależnych, którzy korzystają z Unity Personal/Unity Plus, będą oni musieli zapłacić 20 centów za instalację, gdy ich gra przekroczy 200 tysięcy dolarów przychodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz 200 tysięcy instalacji.

Największy problem mieliby twórcy gier typu free-to-play, gdyż to właśnie takie produkcje często są instalowane przez nawet setki milionów graczy na całym świecie, z czego tylko niewielka część wydaje pieniądze na mikropłatności. Tutaj zdaniem Unity rozwiązaniem miałoby być dodanie reklam do gier, co wiele deweloperów odebrało jako próbę wymuszenia takiego działania. Oprócz tego wyjaśniono, że opłatami nie będą objęte wersje demonstracyjne i instalacje w ramach abonamentów typu Xbox Game Pass. Deweloperzy reagują – Cult of the Lamb może zniknąć ze sprzedaży Jednym z wielu studiów, które zaregowało na te wieści, jest brytyjski zespół Massive Monster, czyli deweloperzy odpowiedzialni za stworzenie niezwykle lubianego i docenianego Cult of the Lamb. Studio ujawniło w oficjalnym komunikacie na swoich mediach społecznościowych, że jeżeli zmiany w Unity wejdą w życie, Cult of the Lamb zniknie z cyfrowej sprzedaży tego samego dnia, czyli 1 stycznia przyszłego roku: Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia: