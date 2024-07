Twórcy RoboCop: Rogue City rozwijają nowe RPG akcji. Studio szuka rąk do pracy

Udostępnione oferty pracy ujawniają również, że nowa produkcja studia Teyon – podobnie jak RoboCop: Rogue City – powstaje na silniku Unreal Engine 5. Niestety w ogłoszeniach na próżno szukać dodatkowych szczegółów na temat wspomnianego projektu. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na pierwsze konkrety dotyczące kolejnej gry krakowskiego zespołu.

Na koniec warto przypomnieć, że RoboCop: Rogue City dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji polskiego studia Teyon, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Robocop: Rogue City - to powinna być trzecia część trylogii filmowej!